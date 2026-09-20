0666561002411, Godspeed You Black Emperor!, Yanqui U.X.O. виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара 0666561002411, Godspeed You Black Emperor!, Yanqui U.X.O. виниловая пластинка
Погрузитесь в мир интригующего звука и атмосферного настроения с виниловой пластинкой "Godspeed You Black Emperor! / Yanqui U.X.O.". Этот двойной альбом формата 2LP раскроет перед вами богатство звуков и глубину музыкального искусства коллектива Godspeed You Black Emperor!. Альбом "Yanqui U.X.O." поразит вас своей эмоциональной глубиной, мощными композициями и уникальным звучанием. Каждый трек этой пластинки несет в себе особую энергию и лирику, проникая в самые тайные уголки вашей души. Не упустите возможность купить виниловую пластинку "Godspeed You Black Emperor! / Yanqui U.X.O. (2LP)" и погрузиться в захватывающий музыкальный опыт, который заставит вас переживать, размышлять и наслаждаться каждой нотой.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитSantana - III (Original Master Recording) (0886919990515) винило...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитMike Bloomfield; Al Kooper - The Live Adventures Of (coloured) (...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитSemiramis - La Fine Non Esiste (coloured) (8016158026047) винило...
-
В наличииЦена 4 360 руб.1090 руб. в СплитLana Del Rey - Chemtrails Over The Country Club (0602435497808) ...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитVarious Artists - Blue Note Reimagined II (0602445382392) винило...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитVarious Artists - Satie: Fragments (Satie Reworks & Remixes) (00...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитNorah Jones - I Dream Of Christmas (0602438154425) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитJoe Cocker - Joe Cocker! (0602478785474 ) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитJoe Cocker - With A Little Help From My Friends (0602478785375 )...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитSantana - Marathon (coloured) (8719262011618) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 490 руб.1123 руб. в СплитRobbie Williams - I've Been Expecting You (0602435503981) винило...
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитMuse - Showbiz (0825646912223) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре 0666561002411, Godspeed You Black Emperor!, Yanqui U.X.O. виниловая пластинка