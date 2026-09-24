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Godspeed You! Black Emperor - Luciferian Towers (0666561012618) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Godspeed You! Black Emperor - Luciferian Towers (0666561012618) виниловая пластинка

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Godspeed You! Black Emperor - Luciferian Towers (0666561012618) виниловая пластинка - фото 1
Godspeed You! Black Emperor - Luciferian Towers (0666561012618) виниловая пластинка - фото 2
Godspeed You! Black Emperor - Luciferian Towers (0666561012618) виниловая пластинка - фото 3
Godspeed You! Black Emperor - Luciferian Towers (0666561012618) виниловая пластинка - фото 4
Godspeed You! Black Emperor - Luciferian Towers (0666561012618) виниловая пластинка - фото 5
Godspeed You! Black Emperor - Luciferian Towers (0666561012618) виниловая пластинка - фото 6
Godspeed You! Black Emperor - Luciferian Towers (0666561012618) виниловая пластинка - фото 7
Godspeed You! Black Emperor - Luciferian Towers (0666561012618) виниловая пластинка - фото 8
Godspeed You! Black Emperor - Luciferian Towers (0666561012618) виниловая пластинка - фото 9
Godspeed You! Black Emperor - Luciferian Towers (0666561012618) виниловая пластинка - фото 10
Godspeed You! Black Emperor - Luciferian Towers (0666561012618) виниловая пластинка - фото 11
Godspeed You! Black Emperor - Luciferian Towers (0666561012618) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Godspeed You! Black Emperor
Альбом (сингл)
Luciferian Towers
Жанр
Post Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Godspeed You! Black Emperor - Luciferian Towers (0666561012618) виниловая пластинка - фото 1
  • Godspeed You! Black Emperor - Luciferian Towers (0666561012618) виниловая пластинка - фото 2
  • Godspeed You! Black Emperor - Luciferian Towers (0666561012618) виниловая пластинка - фото 3
  • Godspeed You! Black Emperor - Luciferian Towers (0666561012618) виниловая пластинка - фото 4
  • Godspeed You! Black Emperor - Luciferian Towers (0666561012618) виниловая пластинка - фото 5
  • Godspeed You! Black Emperor - Luciferian Towers (0666561012618) виниловая пластинка - фото 6
  • Godspeed You! Black Emperor - Luciferian Towers (0666561012618) виниловая пластинка - фото 7
  • Godspeed You! Black Emperor - Luciferian Towers (0666561012618) виниловая пластинка - фото 8
  • Godspeed You! Black Emperor - Luciferian Towers (0666561012618) виниловая пластинка - фото 9
  • Godspeed You! Black Emperor - Luciferian Towers (0666561012618) виниловая пластинка - фото 10
  • Godspeed You! Black Emperor - Luciferian Towers (0666561012618) виниловая пластинка - фото 11
  • Godspeed You! Black Emperor - Luciferian Towers (0666561012618) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667333
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Godspeed You! Black Emperor - Luciferian Towers (0666561012618) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Constellation
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Constellation
Barcode
[0666561012618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Godspeed You! Black Emperor
Альбом (сингл)
Luciferian Towers
Жанр
Post Rock
Трек-лист
Undoing A Luciferian Towers, Bosses Hang Fam / Famine, Anthem For No State
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Канада
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Godspeed You! Black Emperor - Luciferian Towers (0666561012618) виниловая пластинка

Погрузитесь в волнующий звук и захватывающие мелодии с виниловой пластинкой "Godspeed You Black Emperor! / Luciferian Towers". Этот альбом в формате 1LP откроет перед вами уникальный музыкальный мир коллектива Godspeed You Black Emperor!, наполненный потрясающей музыкой и глубокими эмоциями. Альбом "Luciferian Towers" представляет собой смесь потрясающих звуков, мощных мелодий и захватывающих аранжировок. Каждая композиция этой пластинки несет в себе уникальную атмосферу и вдохновляющее исполнение, заставляя вас окунуться в поток энергии и красоты музыки. Не упустите возможность купить виниловую пластинку "Godspeed You Black Emperor! / Luciferian Towers (1LP)" и погрузиться в мир музыкальных открытий, который перенесет вас в новые аудиальные измерения и позволит насладиться каждой нотой, каждым звуком и каждой мелодией

Отзывы о товаре Godspeed You! Black Emperor - Luciferian Towers (0666561012618) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Constellation
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Constellation
Barcode
[0666561012618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Godspeed You! Black Emperor
Альбом (сингл)
Luciferian Towers
Жанр
Post Rock
Трек-лист
Undoing A Luciferian Towers, Bosses Hang Fam / Famine, Anthem For No State
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Канада
Описание
Погрузитесь в волнующий звук и захватывающие мелодии с виниловой пластинкой "Godspeed You Black Emperor! / Luciferian Towers". Этот альбом в формате 1LP откроет перед вами уникальный музыкальный мир коллектива Godspeed You Black Emperor!, наполненный потрясающей музыкой и глубокими эмоциями. Альбом "Luciferian Towers" представляет собой смесь потрясающих звуков, мощных мелодий и захватывающих аранжировок. Каждая композиция этой пластинки несет в себе уникальную атмосферу и вдохновляющее исполнение, заставляя вас окунуться в поток энергии и красоты музыки. Не упустите возможность купить виниловую пластинку "Godspeed You Black Emperor! / Luciferian Towers (1LP)" и погрузиться в мир музыкальных открытий, который перенесет вас в новые аудиальные измерения и позволит насладиться каждой нотой, каждым звуком и каждой мелодией
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Godspeed You! Black Emperor - Luciferian Towers (0666561012618) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4030 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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