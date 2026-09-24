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Ghost Funk Orchestra - An Ode To Escapism (0674862655007) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ghost Funk Orchestra - An Ode To Escapism (0674862655007) виниловая пластинка

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Ghost Funk Orchestra - An Ode To Escapism (0674862655007) виниловая пластинка - фото 1
Ghost Funk Orchestra - An Ode To Escapism (0674862655007) виниловая пластинка - фото 2
Ghost Funk Orchestra - An Ode To Escapism (0674862655007) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Ghost Funk Orchestra
Альбом (сингл)
An Ode To Escapism
Жанр
Funk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ghost Funk Orchestra - An Ode To Escapism (0674862655007) виниловая пластинка - фото 1
  • Ghost Funk Orchestra - An Ode To Escapism (0674862655007) виниловая пластинка - фото 2
  • Ghost Funk Orchestra - An Ode To Escapism (0674862655007) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667325
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ghost Funk Orchestra - An Ode To Escapism (0674862655007) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Karma Chief
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Karma Chief
Barcode
[0674862655007]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Ghost Funk Orchestra
Альбом (сингл)
An Ode To Escapism
Жанр
Funk
Трек-лист
Introduction, Overture, Little Bird, Stoop Talk, Step Back (Wild Child), Fuzzy Logic, Pause I, Quiet Soul, Mourning, Drop Me A Line, Pause II, Queen Bee, Korban Olah, Toujours, Pause III, King Of Misdirection, Cost Of Living
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ghost Funk Orchestra - An Ode To Escapism (0674862655007) виниловая пластинка

Погрузитесь в атмосферу увлекательного звучания с виниловой пластинкой "Ghost Funk Orchestra / An Ode To Escapism". Этот односторонний альбом (1LP) перенесет вас в мир уникальной музыки от коллектива Ghost Funk Orchestra, наполненный захватывающими мелодиями и интригующими звуками. Альбом "An Ode To Escapism" удивит вас своей энергией, оригинальными музыкальными решениями и неповторимым звучанием. Каждый трек этой пластинки несет в себе потрясающую атмосферу, которая позволяет каждому слушателю найти свой путь к отстранению от повседневности и погружению в мир музыки. Не упустите возможность купить виниловую пластинку "Ghost Funk Orchestra / An Ode To Escapism (1LP)" и насладиться увлекательным музыкальным путешествием, которое подарит вам неповторимые музыкальные впечатления и эмоции.

Отзывы о товаре Ghost Funk Orchestra - An Ode To Escapism (0674862655007) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Karma Chief
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Karma Chief
Barcode
[0674862655007]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Ghost Funk Orchestra
Альбом (сингл)
An Ode To Escapism
Жанр
Funk
Трек-лист
Introduction, Overture, Little Bird, Stoop Talk, Step Back (Wild Child), Fuzzy Logic, Pause I, Quiet Soul, Mourning, Drop Me A Line, Pause II, Queen Bee, Korban Olah, Toujours, Pause III, King Of Misdirection, Cost Of Living
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Погрузитесь в атмосферу увлекательного звучания с виниловой пластинкой "Ghost Funk Orchestra / An Ode To Escapism". Этот односторонний альбом (1LP) перенесет вас в мир уникальной музыки от коллектива Ghost Funk Orchestra, наполненный захватывающими мелодиями и интригующими звуками. Альбом "An Ode To Escapism" удивит вас своей энергией, оригинальными музыкальными решениями и неповторимым звучанием. Каждый трек этой пластинки несет в себе потрясающую атмосферу, которая позволяет каждому слушателю найти свой путь к отстранению от повседневности и погружению в мир музыки. Не упустите возможность купить виниловую пластинку "Ghost Funk Orchestra / An Ode To Escapism (1LP)" и насладиться увлекательным музыкальным путешествием, которое подарит вам неповторимые музыкальные впечатления и эмоции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ghost Funk Orchestra - An Ode To Escapism (0674862655007) виниловая пластинка - стоимость товара 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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