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Mercyful Fate - Into The Unknown (coloured) (0039842522173) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Mercyful Fate - Into The Unknown (coloured) (0039842522173) виниловая пластинка

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Mercyful Fate - Into The Unknown (coloured) (0039842522173) виниловая пластинка - фото 1
Mercyful Fate - Into The Unknown (coloured) (0039842522173) виниловая пластинка - фото 2
Mercyful Fate - Into The Unknown (coloured) (0039842522173) виниловая пластинка - фото 3
Mercyful Fate - Into The Unknown (coloured) (0039842522173) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Mercyful Fate
Альбом (сингл)
Into The Unknown
Жанр
Зарубежный метал
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Mercyful Fate - Into The Unknown (coloured) (0039842522173) виниловая пластинка - фото 1
  • Mercyful Fate - Into The Unknown (coloured) (0039842522173) виниловая пластинка - фото 2
  • Mercyful Fate - Into The Unknown (coloured) (0039842522173) виниловая пластинка - фото 3
  • Mercyful Fate - Into The Unknown (coloured) (0039842522173) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 667309
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Характеристики

Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039842522173]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Mercyful Fate
Альбом (сингл)
Into The Unknown
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Lucifer, The Uninvited Guest, The Ghost Of Change, Listen To The Bell, Fifteen Men (And A Bottle Of Rum), Into The Unknown, Under The Spell, Deadtime, Holy Water, Kutulu (The Mad Arab Part Two)
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mercyful Fate - Into The Unknown (coloured) (0039842522173) виниловая пластинка

Погрузитесь в удивительный мир звуков с виниловой пластинкой Mercyful Fate / Into The Unknown в ограниченном издании. Этот альбом привнесет в ваше мироздание волшебство и загадочность, характерные для творчества группы Mercyful Fate. Звуки этой удивительной пластинки переносят слушателя в иной мир, где эпические мелодии и атмосфера тайны создают волнующее впечатление. Каждая нота пронизана энергией и страстью музыкантов, погружая вас в истинное искусство звука. Не упустите шанс купить виниловую пластинку Mercyful Fate / Into The Unknown и погрузиться в мир музыки, который оставит незабываемые впечатления. Дайте себе возможность ощутить великолепие звуков этого альбома и погрузиться в его глубину.

Отзывы о товаре Mercyful Fate - Into The Unknown (coloured) (0039842522173) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039842522173]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Mercyful Fate
Альбом (сингл)
Into The Unknown
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Lucifer, The Uninvited Guest, The Ghost Of Change, Listen To The Bell, Fifteen Men (And A Bottle Of Rum), Into The Unknown, Under The Spell, Deadtime, Holy Water, Kutulu (The Mad Arab Part Two)
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Погрузитесь в удивительный мир звуков с виниловой пластинкой Mercyful Fate / Into The Unknown в ограниченном издании. Этот альбом привнесет в ваше мироздание волшебство и загадочность, характерные для творчества группы Mercyful Fate. Звуки этой удивительной пластинки переносят слушателя в иной мир, где эпические мелодии и атмосфера тайны создают волнующее впечатление. Каждая нота пронизана энергией и страстью музыкантов, погружая вас в истинное искусство звука. Не упустите шанс купить виниловую пластинку Mercyful Fate / Into The Unknown и погрузиться в мир музыки, который оставит незабываемые впечатления. Дайте себе возможность ощутить великолепие звуков этого альбома и погрузиться в его глубину.
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