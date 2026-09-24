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Cecile McLorin Salvant - For One To Love (0673203109513) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Cecile McLorin Salvant - For One To Love (0673203109513) виниловая пластинка

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Cecile McLorin Salvant - For One To Love (0673203109513) виниловая пластинка - фото 1
Cecile McLorin Salvant - For One To Love (0673203109513) виниловая пластинка - фото 2
Cecile McLorin Salvant - For One To Love (0673203109513) виниловая пластинка - фото 3
Cecile McLorin Salvant - For One To Love (0673203109513) виниловая пластинка - фото 4
Cecile McLorin Salvant - For One To Love (0673203109513) виниловая пластинка - фото 5
Cecile McLorin Salvant - For One To Love (0673203109513) виниловая пластинка - фото 6
Cecile McLorin Salvant - For One To Love (0673203109513) виниловая пластинка - фото 7
Cecile McLorin Salvant - For One To Love (0673203109513) виниловая пластинка - фото 8
Cecile McLorin Salvant - For One To Love (0673203109513) виниловая пластинка - фото 9
Cecile McLorin Salvant - For One To Love (0673203109513) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Cecile McLorin Salvant
Альбом (сингл)
For One To Love
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cecile McLorin Salvant - For One To Love (0673203109513) виниловая пластинка - фото 1
  • Cecile McLorin Salvant - For One To Love (0673203109513) виниловая пластинка - фото 2
  • Cecile McLorin Salvant - For One To Love (0673203109513) виниловая пластинка - фото 3
  • Cecile McLorin Salvant - For One To Love (0673203109513) виниловая пластинка - фото 4
  • Cecile McLorin Salvant - For One To Love (0673203109513) виниловая пластинка - фото 5
  • Cecile McLorin Salvant - For One To Love (0673203109513) виниловая пластинка - фото 6
  • Cecile McLorin Salvant - For One To Love (0673203109513) виниловая пластинка - фото 7
  • Cecile McLorin Salvant - For One To Love (0673203109513) виниловая пластинка - фото 8
  • Cecile McLorin Salvant - For One To Love (0673203109513) виниловая пластинка - фото 9
  • Cecile McLorin Salvant - For One To Love (0673203109513) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667304
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Cecile McLorin Salvant - For One To Love (0673203109513) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mack Avenue
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mack Avenue
Barcode
[0673203109513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Cecile McLorin Salvant
Альбом (сингл)
For One To Love
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Fog, Growlin Dan, Stepsisters Lament, Vivre, Wives And Lovers, Left Over, The Trolley Song, Monday, Whats The Matter Nowx, Me, Somethings Coming Underling, So In Love, A Habit With Me, Personne
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cecile McLorin Salvant - For One To Love (0673203109513) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Fog, Growlin Dan, Stepsisters Lament, Vivre, Wives And Lovers, Left Over, The Trolley Song, Monday, Whats The Matter Nowx, Me, Somethings Coming Underling, So In Love, A Habit With Me, Personne

Отзывы о товаре Cecile McLorin Salvant - For One To Love (0673203109513) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Mack Avenue
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mack Avenue
Barcode
[0673203109513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Cecile McLorin Salvant
Альбом (сингл)
For One To Love
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Fog, Growlin Dan, Stepsisters Lament, Vivre, Wives And Lovers, Left Over, The Trolley Song, Monday, Whats The Matter Nowx, Me, Somethings Coming Underling, So In Love, A Habit With Me, Personne
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Fog, Growlin Dan, Stepsisters Lament, Vivre, Wives And Lovers, Left Over, The Trolley Song, Monday, Whats The Matter Nowx, Me, Somethings Coming Underling, So In Love, A Habit With Me, Personne
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cecile McLorin Salvant - For One To Love (0673203109513) виниловая пластинка - стоимость товара 5450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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