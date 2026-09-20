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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Julie London
Альбом (сингл)
Julie Is Her Name Vol.1
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 667282
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Cry Me A River, I Should Care, Im In The Mood For Love, Im Glad There Is You, Cant Help Lovin That Man, I Love You, Say It Isnt So, It Never Entered My Mind, Easy Street, S Wonderful, All, Laura, Gone With The Wind
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Julie London - Julie Is Her Name Vol.1 (Analogue) (0753088300677) виниловая пластинка
Погрузитесь в атмосферу утонченного звучания с виниловой пластинкой Julie London / Julie Is Her Name Vol.1 (200 Gram, 45 RPM) (2LP). Этот альбом от легендарной певицы Джули Лондон окунет вас в мир прекрасной музыки и неповторимого стиля исполнения. Откройте для себя теплоту и элегантность звуков этого альбома, который пронизан нежностью и вдохновляющей атмосферой. Julie Is Her Name Vol.1 - это произведение искусства, способное затронуть самые глубокие струны вашей души и принести умиротворение своими мелодиями. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Julie London / Julie Is Her Name Vol.1 (200 Gram, 45 RPM) (2LP) и насладиться музыкой этой замечательной исполнительницы. Погрузитесь в звучание каждой композиции и почувствуйте их волшебство и гармонию
Cry Me A River, I Should Care, Im In The Mood For Love, Im Glad There Is You, Cant Help Lovin That Man, I Love You, Say It Isnt So, It Never Entered My Mind, Easy Street, S Wonderful, All, Laura, Gone With The Wind
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Погрузитесь в атмосферу утонченного звучания с виниловой пластинкой Julie London / Julie Is Her Name Vol.1 (200 Gram, 45 RPM) (2LP). Этот альбом от легендарной певицы Джули Лондон окунет вас в мир прекрасной музыки и неповторимого стиля исполнения. Откройте для себя теплоту и элегантность звуков этого альбома, который пронизан нежностью и вдохновляющей атмосферой. Julie Is Her Name Vol.1 - это произведение искусства, способное затронуть самые глубокие струны вашей души и принести умиротворение своими мелодиями. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Julie London / Julie Is Her Name Vol.1 (200 Gram, 45 RPM) (2LP) и насладиться музыкой этой замечательной исполнительницы. Погрузитесь в звучание каждой композиции и почувствуйте их волшебство и гармонию
Julie London - Julie Is Her Name Vol.1 (Analogue) (0753088300677) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 11250 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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