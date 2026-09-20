Kings Of Convenience - Quiet Is The New Loud (5400863145378) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Kings Of Convenience - Quiet Is The New Loud (5400863145378) виниловая пластинка
Очаруйте свои уши нежными звуками и мелодиями с виниловой пластинкой Kings Of Convenience / Quiet is the new loud (LP). Этот альбом перенесет вас в мир умиротворенной музыки и атмосферы неповторимого уюта. Quiet is the new loud - это произведение, которое идеально подходит для тех, кто ценит спокойствие и глубокие музыкальные композиции. Каждая нота на этой пластинке словно шепчет вам о красоте и гармонии. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Kings Of Convenience / Quiet is the new loud (LP) и окунуться в атмосферу благодатной музыки этого альбома. Это приобретение станет настоящим подарком для души и подарит вам множество приятных музыкальных моментов.
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