Killing Joke - XXV Gathering: Let Us Prey (coloured) (0711297475807) виниловая пластинка
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Описание товара Killing Joke - XXV Gathering: Let Us Prey (coloured) (0711297475807) виниловая пластинка
Купить виниловую пластинку Killing Joke / Xxv gathering: let us prey (2LP, ограниченный выпуск, оранжевый и желтый цвет, разворотная обложка) – это отличная возможность пополнить свою коллекцию музыки и ощутить мощь и энергию группы Killing Joke. Альбом Xxv gathering: let us prey - это празднование 25-летия группы через их непревзойденную музыку и сильные тексты. Killing Joke - легендарная британская альтернативная рок-группа с богатым творческим наследием. Xxv gathering: let us prey представляет собой двойной виниловый альбом, полный заряженного рока и глубоких текстов, которые оставят впечатление на каждого слушателя. Ограниченный выпуск этой пластинки в оранжевом и желтом цвете с разворотной обложкой добавляет коллекционную ценность альбому и делает его еще более привлекательным. Это редкое издание олицетворяет стиль и эстетику группы и станет настоящим сокровищем для любителей и коллекционеров виниловых пластинок. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Killing Joke / Xxv gathering: let us prey (2LP, ограниченный выпуск, оранжевый и желтый цвет, разворотная обложка) и окунуться в атмосферу их музыки, которая перенесет вас в эпоху альтернативного рока. Добавьте этот альбом в свою коллекцию уже сегодня и наслаждайтесь звучанием Killing Joke в лучшем качестве - на виниле.
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