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Billy Joel - 52nd Street (Analogue, Original Master Recording) (0887254697916) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Billy Joel - 52nd Street (Analogue, Original Master Recording) (0887254697916) виниловая пластинка

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0887254697916, Виниловая пластинка Joel, Billy, 52nd Street (Original Master Recording) - фото 1
0887254697916, Виниловая пластинка Joel, Billy, 52nd Street (Original Master Recording) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 0887254697916, Виниловая пластинка Joel, Billy, 52nd Street (Original Master Recording) - фото 1
  • 0887254697916, Виниловая пластинка Joel, Billy, 52nd Street (Original Master Recording) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб. 
Начислим 300 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667243
Доставка в Москве
Загружаем...
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Billy Joel - 52nd Street (Analogue, Original Master Recording) (0887254697916) виниловая пластинка
8 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Billy Joel - 52nd Street (Analogue, Original Master Recording) (0887254697916) виниловая пластинка

Наслаждайтесь звуками легендарного альбома Billy Joel / 52nd Street (45 RPM, Original Master Recording Series) (2LP) на виниловой пластинке. Этот изысканный релиз обещает подарить вам неповторимый опыт погружения в мир музыки, созданной мастером биллинга. Каждый трек этого двойного альбома – настоящее произведение искусства, которое пробудит в вас эмоции и восхищение. Звучание этой пластинки поразит вас своей глубиной и качеством, позволяя окунуться в уникальные музыкальные мотивы, представленные Billy Joel. Не пропустите возможность купить виниловую пластинку Billy Joel / 52nd Street (45 RPM, Original Master Recording Series) (2LP) и добавить этот шедевр в вашу коллекцию. Насладитесь атмосферой альбома, созданного в рамках знаменитой серии Original Master Recording, и позвольте музыке раскрыть перед вами новые измерения и ощущения.

Отзывы о товаре Billy Joel - 52nd Street (Analogue, Original Master Recording) (0887254697916) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Наслаждайтесь звуками легендарного альбома Billy Joel / 52nd Street (45 RPM, Original Master Recording Series) (2LP) на виниловой пластинке. Этот изысканный релиз обещает подарить вам неповторимый опыт погружения в мир музыки, созданной мастером биллинга. Каждый трек этого двойного альбома – настоящее произведение искусства, которое пробудит в вас эмоции и восхищение. Звучание этой пластинки поразит вас своей глубиной и качеством, позволяя окунуться в уникальные музыкальные мотивы, представленные Billy Joel. Не пропустите возможность купить виниловую пластинку Billy Joel / 52nd Street (45 RPM, Original Master Recording Series) (2LP) и добавить этот шедевр в вашу коллекцию. Насладитесь атмосферой альбома, созданного в рамках знаменитой серии Original Master Recording, и позвольте музыке раскрыть перед вами новые измерения и ощущения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Billy Joel - 52nd Street (Analogue, Original Master Recording) (0887254697916) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 8990 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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