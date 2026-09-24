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0753088910371, Hooker, John Lee, It Serve You Right To Suffer (Analogue) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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0753088910371, Hooker, John Lee, It Serve You Right To Suffer (Analogue) виниловая пластинка

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0753088910371, Hooker, John Lee, It Serve You Right To Suffer (Analogue) виниловая пластинка - фото 1
0753088910371, Hooker, John Lee, It Serve You Right To Suffer (Analogue) виниловая пластинка - фото 2
0753088910371, Hooker, John Lee, It Serve You Right To Suffer (Analogue) виниловая пластинка - фото 3
0753088910371, Hooker, John Lee, It Serve You Right To Suffer (Analogue) виниловая пластинка - фото 4
0753088910371, Hooker, John Lee, It Serve You Right To Suffer (Analogue) виниловая пластинка - фото 5
0753088910371, Hooker, John Lee, It Serve You Right To Suffer (Analogue) виниловая пластинка - фото 6
0753088910371, Hooker, John Lee, It Serve You Right To Suffer (Analogue) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
John Lee Hooker
Альбом (сингл)
It Serve You Right To Suffer
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 0753088910371, Hooker, John Lee, It Serve You Right To Suffer (Analogue) виниловая пластинка - фото 1
  • 0753088910371, Hooker, John Lee, It Serve You Right To Suffer (Analogue) виниловая пластинка - фото 2
  • 0753088910371, Hooker, John Lee, It Serve You Right To Suffer (Analogue) виниловая пластинка - фото 3
  • 0753088910371, Hooker, John Lee, It Serve You Right To Suffer (Analogue) виниловая пластинка - фото 4
  • 0753088910371, Hooker, John Lee, It Serve You Right To Suffer (Analogue) виниловая пластинка - фото 5
  • 0753088910371, Hooker, John Lee, It Serve You Right To Suffer (Analogue) виниловая пластинка - фото 6
  • 0753088910371, Hooker, John Lee, It Serve You Right To Suffer (Analogue) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 667233
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Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088910371]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
John Lee Hooker
Альбом (сингл)
It Serve You Right To Suffer
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Shake It Baby, Country Boy, Bottle Up And Go, You're Wrong, Sugar Mama, Decoration Day, Money, It Serve You Right To Suffer
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0753088910371, Hooker, John Lee, It Serve You Right To Suffer (Analogue) виниловая пластинка

Погрузитесь в мир глубокого блюза с виниловой пластинкой "John Lee Hooker / It Serve You Right To Suffer". Этот двойной альбом на 45 оборотов в минуту перенесет вас в атмосферу искренней и эмоциональной музыки. Каждый трек этого альбома поражает воображение и душу своей силой исполнения. "It Serve You Right To Suffer" - это невероятное сочетание мастерства музыканта и глубокого смысла, заложенного в каждой мелодии. Не упустите возможность купить виниловую пластинку "John Lee Hooker / It Serve You Right To Suffer (45 RPM) (2LP)" и погрузиться в потрясающий мир блюзовых звуков и страстных исполнений.

Отзывы о товаре 0753088910371, Hooker, John Lee, It Serve You Right To Suffer (Analogue) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088910371]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
John Lee Hooker
Альбом (сингл)
It Serve You Right To Suffer
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Shake It Baby, Country Boy, Bottle Up And Go, You're Wrong, Sugar Mama, Decoration Day, Money, It Serve You Right To Suffer
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Погрузитесь в мир глубокого блюза с виниловой пластинкой "John Lee Hooker / It Serve You Right To Suffer". Этот двойной альбом на 45 оборотов в минуту перенесет вас в атмосферу искренней и эмоциональной музыки. Каждый трек этого альбома поражает воображение и душу своей силой исполнения. "It Serve You Right To Suffer" - это невероятное сочетание мастерства музыканта и глубокого смысла, заложенного в каждой мелодии. Не упустите возможность купить виниловую пластинку "John Lee Hooker / It Serve You Right To Suffer (45 RPM) (2LP)" и погрузиться в потрясающий мир блюзовых звуков и страстных исполнений.
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Отзывы


0753088910371, Hooker, John Lee, It Serve You Right To Suffer (Analogue) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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