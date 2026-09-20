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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jascha Heifetz
Альбом (сингл)
Bruch: Concerto In G Minor/ Mozart: Concerto In D Major
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 667228
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Описание товара 0753088265211, Heifetz, Jascha, Bruch: Concerto In G Minor/ Mozart: Concerto In D Major (Analogue) виниловая пластинка
Погрузитесь в волшебный мир классической музыки с виниловой пластинкой "Jascha Heifetz / Bruch: Concerto In G Minor / Mozart: Concerto In D Major". Этот альбом на 200 грамм олицетворяет высочайшее качество звучания и исполнения, позволяя ощутить всю глубину и изысканность музыкальных произведений. Исполнение концертов Бруха и Моцарта Яшей Хейфецем - это настоящее творческое великолепие, которое вдохновляет и трогает душу. Каждая нота, каждый звук на этой пластинке наполнены мастерством и страстью. Не упустите возможность купить виниловую пластинку "Jascha Heifetz / Bruch: Concerto In G Minor / Mozart: Concerto In D Major (200 Gram, Limited) (1LP)" и окунуться в великолепие классической музыки, звучащей во всей своей красе и величии.
Погрузитесь в волшебный мир классической музыки с виниловой пластинкой "Jascha Heifetz / Bruch: Concerto In G Minor / Mozart: Concerto In D Major". Этот альбом на 200 грамм олицетворяет высочайшее качество звучания и исполнения, позволяя ощутить всю глубину и изысканность музыкальных произведений. Исполнение концертов Бруха и Моцарта Яшей Хейфецем - это настоящее творческое великолепие, которое вдохновляет и трогает душу. Каждая нота, каждый звук на этой пластинке наполнены мастерством и страстью. Не упустите возможность купить виниловую пластинку "Jascha Heifetz / Bruch: Concerto In G Minor / Mozart: Concerto In D Major (200 Gram, Limited) (1LP)" и окунуться в великолепие классической музыки, звучащей во всей своей красе и величии.
0753088265211, Heifetz, Jascha, Bruch: Concerto In G Minor/ Mozart: Concerto In D Major (Analogue) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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