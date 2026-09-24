Bill Evans & Jim Hall - Undercurrent (Original Master Recording) (0821797100311) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Bill Evans, Jim Hall
Альбом (сингл)
Undercurrent
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб.
В наличии
Код товара: 667211
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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797100311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Bill Evans, Jim Hall
Альбом (сингл)
Undercurrent
Жанр
Jazz
Трек-лист
My Funny Valentine, I Hear a Rhapsody, Dream Gypsy, Romain, Skating in Central Park, Darn That Dream
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Silver Label Vinyl Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bill Evans & Jim Hall - Undercurrent (Original Master Recording) (0821797100311) виниловая пластинка
Дуэтные альбомы были редкостью в 1962 году, а встречи такого качества редки до сих пор. Билл Эванс и Джим Холл, два гиганта современного джаза, находились в это время на пике творческой формы. Эванс возглавлял собственное трио, а Холл в это время работал с квартетом Сонни Роллинза. В серии стандартов и джазовых оригиналов эти два мастера бросают друг другу вызов и великолепно дополняют друг друга. Это переиздание Undercurrent, включающее два дополнительных трека (треки 7 и 8) и два альтернативных дубля (треки 9 и 10), добавленные к оригинальному альбому United Artists, звучит просто великолепно.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797100311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Bill Evans, Jim Hall
Альбом (сингл)
Undercurrent
Жанр
Jazz
Трек-лист
My Funny Valentine, I Hear a Rhapsody, Dream Gypsy, Romain, Skating in Central Park, Darn That Dream
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Silver Label Vinyl Series
Страна производитель
США
Дуэтные альбомы были редкостью в 1962 году, а встречи такого качества редки до сих пор. Билл Эванс и Джим Холл, два гиганта современного джаза, находились в это время на пике творческой формы. Эванс возглавлял собственное трио, а Холл в это время работал с квартетом Сонни Роллинза. В серии стандартов и джазовых оригиналов эти два мастера бросают друг другу вызов и великолепно дополняют друг друга. Это переиздание Undercurrent, включающее два дополнительных трека (треки 7 и 8) и два альтернативных дубля (треки 9 и 10), добавленные к оригинальному альбому United Artists, звучит просто великолепно.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Bill Evans & Jim Hall - Undercurrent (Original Master Recording) (0821797100311) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4390 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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