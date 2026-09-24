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4015698791327, Einsturzende Neubauten, Rampen (APM: Alien Pop Music) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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4015698791327, Einsturzende Neubauten, Rampen (APM: Alien Pop Music) виниловая пластинка

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4015698791327, Виниловая пластинка Einsturzende Neubauten, Rampen (APM: Alien Pop Music)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667203
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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4015698791327, Einsturzende Neubauten, Rampen (APM: Alien Pop Music) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Potomak
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 4015698791327, Einsturzende Neubauten, Rampen (APM: Alien Pop Music) виниловая пластинка

Легендарная немецкая артистическая организация Einst?rzende Neubauten отмечает свой 44-й год существования, выпуская новый альбом Rampen (APM: Alien Pop Music). Издание на виниле.. На новом альбоме, выходящем через 4 года после их предыдущего альбома Alles In Allem, группа опять ищет новые формы, неизведанное звучание и еще невысказанное слово. Постоянное развитие – так можно вкратце охарактеризовать творчество Einstreiche Neuh?usern. Музыкальная эволюция, которая начинается с дебютного альбома Kollaps 1981 года и проявляется в новом альбоме Rampen (AMP: Alien pop Music). В этом альбоме участвуют Бликса Баргельд, Н.У. Унру, Александр Хаке, Йохен Арбайт, Рудольф Мозер и Феликс Гебхард, представляющие свою самую непредсказуемую и своеобразную сторону.

Отзывы о товаре 4015698791327, Einsturzende Neubauten, Rampen (APM: Alien Pop Music) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Potomak
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Легендарная немецкая артистическая организация Einst?rzende Neubauten отмечает свой 44-й год существования, выпуская новый альбом Rampen (APM: Alien Pop Music). Издание на виниле.. На новом альбоме, выходящем через 4 года после их предыдущего альбома Alles In Allem, группа опять ищет новые формы, неизведанное звучание и еще невысказанное слово. Постоянное развитие – так можно вкратце охарактеризовать творчество Einstreiche Neuh?usern. Музыкальная эволюция, которая начинается с дебютного альбома Kollaps 1981 года и проявляется в новом альбоме Rampen (AMP: Alien pop Music). В этом альбоме участвуют Бликса Баргельд, Н.У. Унру, Александр Хаке, Йохен Арбайт, Рудольф Мозер и Феликс Гебхард, представляющие свою самую непредсказуемую и своеобразную сторону.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


4015698791327, Einsturzende Neubauten, Rampen (APM: Alien Pop Music) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6040 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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