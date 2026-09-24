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Editors - The Blanck Mass Sessions (5400863006655) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Editors - The Blanck Mass Sessions (5400863006655) виниловая пластинка

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Editors - The Blanck Mass Sessions (5400863006655) виниловая пластинка - фото 1
Editors - The Blanck Mass Sessions (5400863006655) виниловая пластинка - фото 2
Editors - The Blanck Mass Sessions (5400863006655) виниловая пластинка - фото 3
Editors - The Blanck Mass Sessions (5400863006655) виниловая пластинка - фото 4
Editors - The Blanck Mass Sessions (5400863006655) виниловая пластинка - фото 5
Editors - The Blanck Mass Sessions (5400863006655) виниловая пластинка - фото 6
Editors - The Blanck Mass Sessions (5400863006655) виниловая пластинка - фото 7
Editors - The Blanck Mass Sessions (5400863006655) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Editors
Альбом (сингл)
The Blanck Mass Sessions
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Editors - The Blanck Mass Sessions (5400863006655) виниловая пластинка - фото 1
  • Editors - The Blanck Mass Sessions (5400863006655) виниловая пластинка - фото 2
  • Editors - The Blanck Mass Sessions (5400863006655) виниловая пластинка - фото 3
  • Editors - The Blanck Mass Sessions (5400863006655) виниловая пластинка - фото 4
  • Editors - The Blanck Mass Sessions (5400863006655) виниловая пластинка - фото 5
  • Editors - The Blanck Mass Sessions (5400863006655) виниловая пластинка - фото 6
  • Editors - The Blanck Mass Sessions (5400863006655) виниловая пластинка - фото 7
  • Editors - The Blanck Mass Sessions (5400863006655) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667200
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Editors - The Blanck Mass Sessions (5400863006655) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5400863006655]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Editors
Альбом (сингл)
The Blanck Mass Sessions
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Barricades, Cold, Hallelujah (So Low), Violence, The Door, Nothingness, Magazine, Counting Spooks
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Editors - The Blanck Mass Sessions (5400863006655) виниловая пластинка

Откройте для себя мощный звук с виниловой пластинкой Editors / The Blanck Mass Sessions (1LP). Этот альбом в формате односторонней пластинки (1LP) перенесет вас в атмосферу энергичных мелодий и глубоких текстов. Уникальное сочетание звучания Editors и Blanck Mass создает неповторимый звук, который завораживает и вдохновляет. Альбом The Blanck Mass Sessions погрузит вас в напряженную атмосферу рок-инди музыки с электронным оттенком. Каждая песня пронизана эмоциями и страстью, заставляя вас взлетать на волнах звука и ритма. Не упустите шанс купить виниловую пластинку Editors / The Blanck Mass Sessions (1LP) и окунуться в яркий мир музыкальных возможностей. Добавьте этот альбом к вашей коллекции и наслаждайтесь потрясающим звучанием, которое запомнится надолго.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Editors - The Blanck Mass Sessions (5400863006655) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5400863006655]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Editors
Альбом (сингл)
The Blanck Mass Sessions
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Barricades, Cold, Hallelujah (So Low), Violence, The Door, Nothingness, Magazine, Counting Spooks
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Описание
Откройте для себя мощный звук с виниловой пластинкой Editors / The Blanck Mass Sessions (1LP). Этот альбом в формате односторонней пластинки (1LP) перенесет вас в атмосферу энергичных мелодий и глубоких текстов. Уникальное сочетание звучания Editors и Blanck Mass создает неповторимый звук, который завораживает и вдохновляет. Альбом The Blanck Mass Sessions погрузит вас в напряженную атмосферу рок-инди музыки с электронным оттенком. Каждая песня пронизана эмоциями и страстью, заставляя вас взлетать на волнах звука и ритма. Не упустите шанс купить виниловую пластинку Editors / The Blanck Mass Sessions (1LP) и окунуться в яркий мир музыкальных возможностей. Добавьте этот альбом к вашей коллекции и наслаждайтесь потрясающим звучанием, которое запомнится надолго.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Editors - The Blanck Mass Sessions (5400863006655) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3440 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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