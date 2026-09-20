Danish National Symphony Orchestra - Movies In Concert (Box) (0880242123213) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Danish National Symphony Orchestra - Movies In Concert (Box) (0880242123213) виниловая пластинка
Погрузитесь в захватывающий мир киномузыки с виниловой пластинкой Danish National Symphony Orchestra / Movies in Concert. Этот бокс-сет из пяти пластинок принесет в ваш дом знаменитые саундтреки к лучшим фильмам, исполненные замечательным датским национальным симфоническим оркестром. Movies in Concert - это искусство перенесения кинематографических шедевров на музыкальную сцену. На каждой пластинке вы найдете великолепные интерпретации мелодий из известных фильмов, которые не оставят вас равнодушными. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Danish National Symphony Orchestra / Movies in Concert и окунуться в увлекательный мир кинематографической музыки. Этот бокс-сет станет настоящим подарком для всех любителей качественной звукозаписи и незабываемой атмосферы, которую создают звуки кино.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитQueen - Innuendo (0602547202819) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в СплитКороль И Шут - Лучшее (Gold & Silver) (4606344052772) виниловая ...
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в СплитOST - Tommy (Various Artists) (coloured) (0602475106159) винилов...
-
В наличииЦена 8 400 руб.2100 руб. в СплитDire Straits - On Every Street (Analogue, Original Master Record...
-
В наличииЦена 8 790 руб.2198 руб. в СплитDoc Gyneco - Premiere Consultation (Box) (0190295990886) винилов...
-
В наличииЦена 11 110 руб.2778 руб. в СплитJanos Starker - Bach: Suites For Unaccompanied Cello Complete (B...
-
В наличииЦена 22 320 руб.5580 руб. в СплитHelloween - March Of Time: The Best Of 40 Years (Box) (coloured)...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Danish National Symphony Orchestra - Movies In Concert (Box) (0880242123213) виниловая пластинка