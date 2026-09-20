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Danish National Symphony Orchestra - Movies In Concert (Box) (0880242123213) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Danish National Symphony Orchestra - Movies In Concert (Box) (0880242123213) виниловая пластинка

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0880242123213, Виниловая пластинка Danish National Symphony Orchestra, Movies In Concert (Box)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 667177
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Характеристики

Бренд
EuroArts
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Danish National Symphony Orchestra - Movies In Concert (Box) (0880242123213) виниловая пластинка

Погрузитесь в захватывающий мир киномузыки с виниловой пластинкой Danish National Symphony Orchestra / Movies in Concert. Этот бокс-сет из пяти пластинок принесет в ваш дом знаменитые саундтреки к лучшим фильмам, исполненные замечательным датским национальным симфоническим оркестром. Movies in Concert - это искусство перенесения кинематографических шедевров на музыкальную сцену. На каждой пластинке вы найдете великолепные интерпретации мелодий из известных фильмов, которые не оставят вас равнодушными. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Danish National Symphony Orchestra / Movies in Concert и окунуться в увлекательный мир кинематографической музыки. Этот бокс-сет станет настоящим подарком для всех любителей качественной звукозаписи и незабываемой атмосферы, которую создают звуки кино.

Отзывы о товаре Danish National Symphony Orchestra - Movies In Concert (Box) (0880242123213) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
EuroArts
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Погрузитесь в захватывающий мир киномузыки с виниловой пластинкой Danish National Symphony Orchestra / Movies in Concert. Этот бокс-сет из пяти пластинок принесет в ваш дом знаменитые саундтреки к лучшим фильмам, исполненные замечательным датским национальным симфоническим оркестром. Movies in Concert - это искусство перенесения кинематографических шедевров на музыкальную сцену. На каждой пластинке вы найдете великолепные интерпретации мелодий из известных фильмов, которые не оставят вас равнодушными. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Danish National Symphony Orchestra / Movies in Concert и окунуться в увлекательный мир кинематографической музыки. Этот бокс-сет станет настоящим подарком для всех любителей качественной звукозаписи и незабываемой атмосферы, которую создают звуки кино.
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Отзывы


Danish National Symphony Orchestra - Movies In Concert (Box) (0880242123213) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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