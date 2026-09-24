David Crosby - If I Could Only Remember My Name (Analogue) (0753088751974) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара David Crosby - If I Could Only Remember My Name (Analogue) (0753088751974) виниловая пластинка
Погрузитесь в мир звука и вдохновения с виниловой пластинкой David Crosby / If I Could Only Remember My Name (45 RPM, Limited) (2LP). Этот альбом предлагает уникальное звучание, которое покорит сердца всех ценителей качественной музыки. Каждый трек на этой пластинке отражает глубину музыкального таланта Дэвида Кросби и приглашает вас на увлекательное музыкальное путешествие. If I Could Only Remember My Name - это пленительная симфония звуков, которая оставит незабываемые впечатления. Не упустите возможность купить виниловую пластинку David Crosby / If I Could Only Remember My Name (45 RPM, Limited) (2LP) и погрузиться в мир музыкальной гармонии. Этот альбом станет жемчужиной вашей коллекции и подарит вам массу приятных музыкальных моментов.
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Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Отзывы о товаре David Crosby - If I Could Only Remember My Name (Analogue) (0753088751974) виниловая пластинка