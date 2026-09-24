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David Crosby - If I Could Only Remember My Name (Analogue) (0753088751974) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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David Crosby - If I Could Only Remember My Name (Analogue) (0753088751974) виниловая пластинка

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David Crosby - If I Could Only Remember My Name (Analogue) (0753088751974) виниловая пластинка - фото 1
David Crosby - If I Could Only Remember My Name (Analogue) (0753088751974) виниловая пластинка - фото 2
David Crosby - If I Could Only Remember My Name (Analogue) (0753088751974) виниловая пластинка - фото 3
David Crosby - If I Could Only Remember My Name (Analogue) (0753088751974) виниловая пластинка - фото 4
David Crosby - If I Could Only Remember My Name (Analogue) (0753088751974) виниловая пластинка - фото 5
David Crosby - If I Could Only Remember My Name (Analogue) (0753088751974) виниловая пластинка - фото 6
David Crosby - If I Could Only Remember My Name (Analogue) (0753088751974) виниловая пластинка - фото 7
David Crosby - If I Could Only Remember My Name (Analogue) (0753088751974) виниловая пластинка - фото 8
David Crosby - If I Could Only Remember My Name (Analogue) (0753088751974) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Дэвид Кросби
Альбом (сингл)
IF I COULD ONLY REMEMBER MY NAME
Версия издания
лимитированное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • David Crosby - If I Could Only Remember My Name (Analogue) (0753088751974) виниловая пластинка - фото 1
  • David Crosby - If I Could Only Remember My Name (Analogue) (0753088751974) виниловая пластинка - фото 2
  • David Crosby - If I Could Only Remember My Name (Analogue) (0753088751974) виниловая пластинка - фото 3
  • David Crosby - If I Could Only Remember My Name (Analogue) (0753088751974) виниловая пластинка - фото 4
  • David Crosby - If I Could Only Remember My Name (Analogue) (0753088751974) виниловая пластинка - фото 5
  • David Crosby - If I Could Only Remember My Name (Analogue) (0753088751974) виниловая пластинка - фото 6
  • David Crosby - If I Could Only Remember My Name (Analogue) (0753088751974) виниловая пластинка - фото 7
  • David Crosby - If I Could Only Remember My Name (Analogue) (0753088751974) виниловая пластинка - фото 8
  • David Crosby - If I Could Only Remember My Name (Analogue) (0753088751974) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 940 руб. 
Начислим 390 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667169
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Загружаем...
Добавить в корзину
David Crosby - If I Could Only Remember My Name (Analogue) (0753088751974) виниловая пластинка
11 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088751974]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Дэвид Кросби
Альбом (сингл)
IF I COULD ONLY REMEMBER MY NAME
Трек-лист
Music Is Love, Cowboy Movie, About 3), Laughing, What Are Their Names, Traction In The Rain, Song With No Words (Tree With No Leaves), Orleans, I’d Swear There Was Somebody Here
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара David Crosby - If I Could Only Remember My Name (Analogue) (0753088751974) виниловая пластинка

Погрузитесь в мир звука и вдохновения с виниловой пластинкой David Crosby / If I Could Only Remember My Name (45 RPM, Limited) (2LP). Этот альбом предлагает уникальное звучание, которое покорит сердца всех ценителей качественной музыки. Каждый трек на этой пластинке отражает глубину музыкального таланта Дэвида Кросби и приглашает вас на увлекательное музыкальное путешествие. If I Could Only Remember My Name - это пленительная симфония звуков, которая оставит незабываемые впечатления. Не упустите возможность купить виниловую пластинку David Crosby / If I Could Only Remember My Name (45 RPM, Limited) (2LP) и погрузиться в мир музыкальной гармонии. Этот альбом станет жемчужиной вашей коллекции и подарит вам массу приятных музыкальных моментов.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре David Crosby - If I Could Only Remember My Name (Analogue) (0753088751974) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088751974]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Дэвид Кросби
Альбом (сингл)
IF I COULD ONLY REMEMBER MY NAME
Трек-лист
Music Is Love, Cowboy Movie, About 3), Laughing, What Are Their Names, Traction In The Rain, Song With No Words (Tree With No Leaves), Orleans, I’d Swear There Was Somebody Here
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Погрузитесь в мир звука и вдохновения с виниловой пластинкой David Crosby / If I Could Only Remember My Name (45 RPM, Limited) (2LP). Этот альбом предлагает уникальное звучание, которое покорит сердца всех ценителей качественной музыки. Каждый трек на этой пластинке отражает глубину музыкального таланта Дэвида Кросби и приглашает вас на увлекательное музыкальное путешествие. If I Could Only Remember My Name - это пленительная симфония звуков, которая оставит незабываемые впечатления. Не упустите возможность купить виниловую пластинку David Crosby / If I Could Only Remember My Name (45 RPM, Limited) (2LP) и погрузиться в мир музыкальной гармонии. Этот альбом станет жемчужиной вашей коллекции и подарит вам массу приятных музыкальных моментов.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


David Crosby - If I Could Only Remember My Name (Analogue) (0753088751974) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 11940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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