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Cradle Of Filth - Evermore Darkly (0801056860217) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Cradle Of Filth - Evermore Darkly (0801056860217) виниловая пластинка

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Cradle Of Filth - Evermore Darkly (0801056860217) виниловая пластинка - фото 1
Cradle Of Filth - Evermore Darkly (0801056860217) виниловая пластинка - фото 2
Cradle Of Filth - Evermore Darkly (0801056860217) виниловая пластинка - фото 3
Cradle Of Filth - Evermore Darkly (0801056860217) виниловая пластинка - фото 4
Cradle Of Filth - Evermore Darkly (0801056860217) виниловая пластинка - фото 5
Cradle Of Filth - Evermore Darkly (0801056860217) виниловая пластинка - фото 6
Cradle Of Filth - Evermore Darkly (0801056860217) виниловая пластинка - фото 7
Cradle Of Filth - Evermore Darkly (0801056860217) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cradle Of Filth
Альбом (сингл)
Evermore Darkly
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cradle Of Filth - Evermore Darkly (0801056860217) виниловая пластинка - фото 1
  • Cradle Of Filth - Evermore Darkly (0801056860217) виниловая пластинка - фото 2
  • Cradle Of Filth - Evermore Darkly (0801056860217) виниловая пластинка - фото 3
  • Cradle Of Filth - Evermore Darkly (0801056860217) виниловая пластинка - фото 4
  • Cradle Of Filth - Evermore Darkly (0801056860217) виниловая пластинка - фото 5
  • Cradle Of Filth - Evermore Darkly (0801056860217) виниловая пластинка - фото 6
  • Cradle Of Filth - Evermore Darkly (0801056860217) виниловая пластинка - фото 7
  • Cradle Of Filth - Evermore Darkly (0801056860217) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 667166
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Характеристики

Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Peaceville
Barcode
[0801056860217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cradle Of Filth
Альбом (сингл)
Evermore Darkly
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Transmission from Hell, Thank Your Lucky Scars, Forgive Me Father (I Have Sinned) (Elder Version), Lilith Immaculate [extended Length], The Persecution Song [elder Version], Forgive Me Father (Im in a Trance), The Spawn of Love and War [elder Version], Summer Dying Fast (`midnight in the Labyrinth Breadcrumb Tr
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cradle Of Filth - Evermore Darkly (0801056860217) виниловая пластинка

Погрузитесь в мир зловещей музыки с виниловой пластинкой Cradle Of Filth / Evermore Darkly (1LP). Этот альбом представляет собой воплощение темных и таинственных звуков, которые захватят ваше воображение и откроют двери в мир металлической музыкальной атмосферы. Каждая композиция на этой пластинке наполнена энергией и агрессией, которая перенесет вас в иные миры и вызовет мощные эмоции. Evermore Darkly - это музыка для настоящих ценителей жанра, готовых окунуться в глубины музыкального ада и быть поражены его мощью и мистикой. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Cradle Of Filth / Evermore Darkly (1LP) и добавить в свою коллекцию этот источник музыкальной зловещей энергии. Этот альбом станет ярким акцентом вашего аудиоархива и обязательно подарит вам многочисленные впечатления и эмоции.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Cradle Of Filth - Evermore Darkly (0801056860217) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Peaceville
Barcode
[0801056860217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cradle Of Filth
Альбом (сингл)
Evermore Darkly
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Transmission from Hell, Thank Your Lucky Scars, Forgive Me Father (I Have Sinned) (Elder Version), Lilith Immaculate [extended Length], The Persecution Song [elder Version], Forgive Me Father (Im in a Trance), The Spawn of Love and War [elder Version], Summer Dying Fast (`midnight in the Labyrinth Breadcrumb Tr
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Погрузитесь в мир зловещей музыки с виниловой пластинкой Cradle Of Filth / Evermore Darkly (1LP). Этот альбом представляет собой воплощение темных и таинственных звуков, которые захватят ваше воображение и откроют двери в мир металлической музыкальной атмосферы. Каждая композиция на этой пластинке наполнена энергией и агрессией, которая перенесет вас в иные миры и вызовет мощные эмоции. Evermore Darkly - это музыка для настоящих ценителей жанра, готовых окунуться в глубины музыкального ада и быть поражены его мощью и мистикой. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Cradle Of Filth / Evermore Darkly (1LP) и добавить в свою коллекцию этот источник музыкальной зловещей энергии. Этот альбом станет ярким акцентом вашего аудиоархива и обязательно подарит вам многочисленные впечатления и эмоции.


Теги товара: Progressive Rock
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