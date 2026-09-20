Описание товара John Coltrane - My Favorite Things (Analogue) (0753088751172) виниловая пластинка

Знаменитый джазовый альбом Джона Колтрейна 1961 года My Favorite Things появился на свет в ходе тех же сессий звукозаписи, которые дали начало большинству альбомов Coltrane Plays the Blues (1962), Coltranes Sound (1964) и Coltrane Legacy. То, что My Favorite Things был записан менее чем за три дня, само по себе было примечательно. Эта запись ознаменовала собой важный поворотный момент в карьере Колтрейна и продемонстрировала его отличительный стиль игры, который продолжает вдохновлять и влиять на музыкантов и по сей день. Игру Колтрейна на My Favorite Things можно охарактеризовать как новаторскую, исследовательскую и глубоко эмоциональную. Непринужденные, практически повседневные стили сольной игры собранного квартета — в который входят Колтрейн (сопрано/тенор-саксофон), Маккой Тайнер (фортепиано), Стив Дэвис (бас) и Элвин Джонс (ударные) — позволяют создавать со вкусом исполненные пассажи в стиле квинтета Майлза Дэвиса, черта, которую Колтрейн, несомненно, оттачивал во время своего пребывания в этой группе, отмечает AllMusic. Колтрейн был известен тем, что раздвигал границы джаза и расширял возможности саксофона как инструмента. На протяжении всего альбома импровизации Колтрейна характеризуются своей интенсивностью, виртуозностью и чистой креативностью. Заглавный трек — это модальная интерпретация песни Роджерса и Хаммерштейна «My Favorite Things» из « Звуков музыки». Использование Колтрейном модальной игры сделало его пионером — модальный джаз подчеркивает импровизацию над определенными аккордовыми прогрессиями. Модальный подход Колтрейна позволил ему исследовать более широкий диапазон тональных красок и создавать более открытые и обширные музыкальные ландшафты. Каждый трек этого альбома — это радость для повторного прослушивания. Возможно, предельная слушабельность заключается в способности этого квартета не быть подавленным солистом. Как солист, определяющий сопрано-саксофон в стандартной композиции Коула Портера «Everytime We Say Goodbye» и теноровые соло в «But Not for Me» легко делают Колтрейна пионером обоих инструментов. В 1998 году My Favorite Things получил премию Grammy Hall of Fame. Альбом получил статус золотого диска в 2018 году, было продано 500 000 копий.