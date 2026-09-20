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The Cinematic Orchestra - Ma Fleur (coloured) (5054429148725) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Cinematic Orchestra - Ma Fleur (coloured) (5054429148725) виниловая пластинка

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The Cinematic Orchestra - Ma Fleur (coloured) (5054429148725) виниловая пластинка - фото 1
The Cinematic Orchestra - Ma Fleur (coloured) (5054429148725) виниловая пластинка - фото 2
The Cinematic Orchestra - Ma Fleur (coloured) (5054429148725) виниловая пластинка - фото 3
The Cinematic Orchestra - Ma Fleur (coloured) (5054429148725) виниловая пластинка - фото 4
The Cinematic Orchestra - Ma Fleur (coloured) (5054429148725) виниловая пластинка - фото 5
The Cinematic Orchestra - Ma Fleur (coloured) (5054429148725) виниловая пластинка - фото 6
The Cinematic Orchestra - Ma Fleur (coloured) (5054429148725) виниловая пластинка - фото 7
The Cinematic Orchestra - Ma Fleur (coloured) (5054429148725) виниловая пластинка - фото 8
The Cinematic Orchestra - Ma Fleur (coloured) (5054429148725) виниловая пластинка - фото 9
The Cinematic Orchestra - Ma Fleur (coloured) (5054429148725) виниловая пластинка - фото 10
The Cinematic Orchestra - Ma Fleur (coloured) (5054429148725) виниловая пластинка - фото 11
The Cinematic Orchestra - Ma Fleur (coloured) (5054429148725) виниловая пластинка - фото 12
The Cinematic Orchestra - Ma Fleur (coloured) (5054429148725) виниловая пластинка - фото 13
The Cinematic Orchestra - Ma Fleur (coloured) (5054429148725) виниловая пластинка - фото 14
The Cinematic Orchestra - Ma Fleur (coloured) (5054429148725) виниловая пластинка - фото 15
The Cinematic Orchestra - Ma Fleur (coloured) (5054429148725) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Cinematic Orchestra - Ma Fleur (coloured) (5054429148725) виниловая пластинка - фото 1
  • The Cinematic Orchestra - Ma Fleur (coloured) (5054429148725) виниловая пластинка - фото 2
  • The Cinematic Orchestra - Ma Fleur (coloured) (5054429148725) виниловая пластинка - фото 3
  • The Cinematic Orchestra - Ma Fleur (coloured) (5054429148725) виниловая пластинка - фото 4
  • The Cinematic Orchestra - Ma Fleur (coloured) (5054429148725) виниловая пластинка - фото 5
  • The Cinematic Orchestra - Ma Fleur (coloured) (5054429148725) виниловая пластинка - фото 6
  • The Cinematic Orchestra - Ma Fleur (coloured) (5054429148725) виниловая пластинка - фото 7
  • The Cinematic Orchestra - Ma Fleur (coloured) (5054429148725) виниловая пластинка - фото 8
  • The Cinematic Orchestra - Ma Fleur (coloured) (5054429148725) виниловая пластинка - фото 9
  • The Cinematic Orchestra - Ma Fleur (coloured) (5054429148725) виниловая пластинка - фото 10
  • The Cinematic Orchestra - Ma Fleur (coloured) (5054429148725) виниловая пластинка - фото 11
  • The Cinematic Orchestra - Ma Fleur (coloured) (5054429148725) виниловая пластинка - фото 12
  • The Cinematic Orchestra - Ma Fleur (coloured) (5054429148725) виниловая пластинка - фото 13
  • The Cinematic Orchestra - Ma Fleur (coloured) (5054429148725) виниловая пластинка - фото 14
  • The Cinematic Orchestra - Ma Fleur (coloured) (5054429148725) виниловая пластинка - фото 15
  • The Cinematic Orchestra - Ma Fleur (coloured) (5054429148725) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 667151
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Характеристики

Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Cinematic Orchestra - Ma Fleur (coloured) (5054429148725) виниловая пластинка

Третий студийный альбом 2007 года группы The Cinematic Orchestra. Лимитированное переиздание 2021 года на двойном прозрачном виниле включает 3 бонусных трека и 4 цветные открытки. The Cinematic Orchestra - британская группа, синтезирующая электронику и джаз. Создана в 1999 году Джейсоном Свинскоу. Группа записывается на независимом британском лейбле Ninja Tune.

Отзывы о товаре The Cinematic Orchestra - Ma Fleur (coloured) (5054429148725) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Третий студийный альбом 2007 года группы The Cinematic Orchestra. Лимитированное переиздание 2021 года на двойном прозрачном виниле включает 3 бонусных трека и 4 цветные открытки. The Cinematic Orchestra - британская группа, синтезирующая электронику и джаз. Создана в 1999 году Джейсоном Свинскоу. Группа записывается на независимом британском лейбле Ninja Tune.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Cinematic Orchestra - Ma Fleur (coloured) (5054429148725) виниловая пластинка - по цене 4650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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