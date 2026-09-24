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The Black Keys - Ohio Players (coloured) (0075597900293) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Black Keys - Ohio Players (coloured) (0075597900293) виниловая пластинка

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The Black Keys - Ohio Players (coloured) (0075597900293) виниловая пластинка - фото 1
The Black Keys - Ohio Players (coloured) (0075597900293) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Black Keys
Альбом (сингл)
Ohio Players
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Indie Rock
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Black Keys - Ohio Players (coloured) (0075597900293) виниловая пластинка - фото 1
  • The Black Keys - Ohio Players (coloured) (0075597900293) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667119
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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The Black Keys - Ohio Players (coloured) (0075597900293) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nonesuch Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075597900293]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Black Keys
Альбом (сингл)
Ohio Players
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Indie Rock
Трек-лист
This Is Nowhere, Don’t Let Me Go, Beautiful People (Stay High), On The Game, Only Love, Candy And Her Friends, Your Lover, Please Me (Till I’m Satisfied), You’ll Pay, Paper Crown, Live Till I Die, And Weep, Fever Tree, Everytime You Leave
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Black Keys - Ohio Players (coloured) (0075597900293) виниловая пластинка

Американский рок-дуэт The Black Keys, обладатель нескольких премий «Грэмми», представляет свой 12-й студийный альбом «Ohio Players». Лимитированное издание на серебристом виниле.. Ohio Players, является данью уважения культовой фанк-группе из Дейтона, штат Огайо, носящей такое же название. На этом альбоме Дэн Ауэрбах и Патрик Карни объединились со множеством друзей и коллег-музыкантов. Среди них Дэн The Automator Накамура, Бек, Ноэль Галлахер, Грег Кёрстин и другие. Создавая альбом, Карни осознал потенциал вовлечения своих друзей в процесс создания музыки, что усилило дух сотрудничества. Ауэрбах разделял аналогичную точку зрения, полагая, что сотрудничество не лишило их музыкальной индивидуальности, а, скорее, добавило музыке особый оттенок. Несмотря на это, на заключительных этапах работы над альбомом он снова стал более личным проектом, который в конечном итоге завершили только Карни и Ауэрбах.

Отзывы о товаре The Black Keys - Ohio Players (coloured) (0075597900293) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nonesuch Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075597900293]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Black Keys
Альбом (сингл)
Ohio Players
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Indie Rock
Трек-лист
This Is Nowhere, Don’t Let Me Go, Beautiful People (Stay High), On The Game, Only Love, Candy And Her Friends, Your Lover, Please Me (Till I’m Satisfied), You’ll Pay, Paper Crown, Live Till I Die, And Weep, Fever Tree, Everytime You Leave
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Американский рок-дуэт The Black Keys, обладатель нескольких премий «Грэмми», представляет свой 12-й студийный альбом «Ohio Players». Лимитированное издание на серебристом виниле.. Ohio Players, является данью уважения культовой фанк-группе из Дейтона, штат Огайо, носящей такое же название. На этом альбоме Дэн Ауэрбах и Патрик Карни объединились со множеством друзей и коллег-музыкантов. Среди них Дэн The Automator Накамура, Бек, Ноэль Галлахер, Грег Кёрстин и другие. Создавая альбом, Карни осознал потенциал вовлечения своих друзей в процесс создания музыки, что усилило дух сотрудничества. Ауэрбах разделял аналогичную точку зрения, полагая, что сотрудничество не лишило их музыкальной индивидуальности, а, скорее, добавило музыке особый оттенок. Несмотря на это, на заключительных этапах работы над альбомом он снова стал более личным проектом, который в конечном итоге завершили только Карни и Ауэрбах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Black Keys - Ohio Players (coloured) (0075597900293) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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