Big Big Train - The Likes Of Us (0196588322617) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Big Big Train - The Likes Of Us (0196588322617) виниловая пластинка
Отмеченная наградами прогрессивная рок-группа BIG BIG TRAIN выпустит свой 15-й студийный альбом на лейбле InsideOut Music 1 марта 2024 года, что станет первым полноценным релизом с новым фронтменом Альберто Бравином (экс-PFM). Долгожданное открытие альбома ‘The Likes Of Us’ последовало за недавним массово успешным европейским туром BIG BIG TRAIN, в ходе которого они дали 17 концертов в девяти странах, завершившись двумя триумфальными выступлениями в лондонском Cadogan Hall. Альбом представляет собой потрясающую работу, в которой сохранены все элементы, делающие группу такой особенной, включая увлекательные и запоминающиеся аранжировки и первоклассную музыкальность. Отбросив определения, BIG BIG TRAIN - крупная рыба в выбранном ими пруду. Еще в 2021 году альбом группы "Common Ground" вернул прог-рок в национальный чарт Top 40 Великобритании. “В первую очередь Big Big Train - рок-группа, но мы также абсолютно прог-группа”, - заявляет басист и соучредитель Грегори Спаунтон. “Мы очень хорошо относимся к традициям, которым следуем; мы никогда не пренебрегали ими и никогда не будем. Тот факт, что мы вернули классически звучащую прогу в чарты, абсолютно фантастичен”. Во время недавнего тура группы были представлены две композиции из "The Likes Of Us" – "Oblivion" и "Love Is The Light", вызвавшие восторженный отклик аудитории. Во время приливной волны возрождения и празднования Бравин был принят как член семьи. Действительно, постоянно развивающаяся химия группы привела к потрясающим результатам. “У нас отличное сочетание людей, которые хотят быть здесь и пройти лишнюю милю, чтобы сделать что-то совершенно особенное”, - комментирует барабанщик Ник Д'Вирджилио. “Существует большой мир талантливых музыкантов, и, к счастью, некоторые из них хотят общаться с нами”.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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