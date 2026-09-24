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Big Big Train - The Likes Of Us (0196588322617) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Big Big Train - The Likes Of Us (0196588322617) виниловая пластинка

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Big Big Train - The Likes Of Us (0196588322617) виниловая пластинка - фото 1
Big Big Train - The Likes Of Us (0196588322617) виниловая пластинка - фото 2
Big Big Train - The Likes Of Us (0196588322617) виниловая пластинка - фото 3
Big Big Train - The Likes Of Us (0196588322617) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Big Big Train
Альбом (сингл)
The Likes Of Us
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Big Big Train - The Likes Of Us (0196588322617) виниловая пластинка - фото 1
  • Big Big Train - The Likes Of Us (0196588322617) виниловая пластинка - фото 2
  • Big Big Train - The Likes Of Us (0196588322617) виниловая пластинка - фото 3
  • Big Big Train - The Likes Of Us (0196588322617) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667112
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Big Big Train - The Likes Of Us (0196588322617) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out
Barcode
[0196588322617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Big Big Train
Альбом (сингл)
The Likes Of Us
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Light Left In The Day, Oblivion, Beneath The Masts, Skates On, Miramare, Love Is The Light, Bookmarks, Last Eleven
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Big Big Train - The Likes Of Us (0196588322617) виниловая пластинка

Отмеченная наградами прогрессивная рок-группа BIG BIG TRAIN выпустит свой 15-й студийный альбом на лейбле InsideOut Music 1 марта 2024 года, что станет первым полноценным релизом с новым фронтменом Альберто Бравином (экс-PFM). Долгожданное открытие альбома ‘The Likes Of Us’ последовало за недавним массово успешным европейским туром BIG BIG TRAIN, в ходе которого они дали 17 концертов в девяти странах, завершившись двумя триумфальными выступлениями в лондонском Cadogan Hall. Альбом представляет собой потрясающую работу, в которой сохранены все элементы, делающие группу такой особенной, включая увлекательные и запоминающиеся аранжировки и первоклассную музыкальность. Отбросив определения, BIG BIG TRAIN - крупная рыба в выбранном ими пруду. Еще в 2021 году альбом группы "Common Ground" вернул прог-рок в национальный чарт Top 40 Великобритании. “В первую очередь Big Big Train - рок-группа, но мы также абсолютно прог-группа”, - заявляет басист и соучредитель Грегори Спаунтон. “Мы очень хорошо относимся к традициям, которым следуем; мы никогда не пренебрегали ими и никогда не будем. Тот факт, что мы вернули классически звучащую прогу в чарты, абсолютно фантастичен”. Во время недавнего тура группы были представлены две композиции из "The Likes Of Us" – "Oblivion" и "Love Is The Light", вызвавшие восторженный отклик аудитории. Во время приливной волны возрождения и празднования Бравин был принят как член семьи. Действительно, постоянно развивающаяся химия группы привела к потрясающим результатам. “У нас отличное сочетание людей, которые хотят быть здесь и пройти лишнюю милю, чтобы сделать что-то совершенно особенное”, - комментирует барабанщик Ник Д'Вирджилио. “Существует большой мир талантливых музыкантов, и, к счастью, некоторые из них хотят общаться с нами”.



Теги товара: Progressive Rock

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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out
Barcode
[0196588322617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Big Big Train
Альбом (сингл)
The Likes Of Us
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Light Left In The Day, Oblivion, Beneath The Masts, Skates On, Miramare, Love Is The Light, Bookmarks, Last Eleven
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Отмеченная наградами прогрессивная рок-группа BIG BIG TRAIN выпустит свой 15-й студийный альбом на лейбле InsideOut Music 1 марта 2024 года, что станет первым полноценным релизом с новым фронтменом Альберто Бравином (экс-PFM). Долгожданное открытие альбома ‘The Likes Of Us’ последовало за недавним массово успешным европейским туром BIG BIG TRAIN, в ходе которого они дали 17 концертов в девяти странах, завершившись двумя триумфальными выступлениями в лондонском Cadogan Hall. Альбом представляет собой потрясающую работу, в которой сохранены все элементы, делающие группу такой особенной, включая увлекательные и запоминающиеся аранжировки и первоклассную музыкальность. Отбросив определения, BIG BIG TRAIN - крупная рыба в выбранном ими пруду. Еще в 2021 году альбом группы "Common Ground" вернул прог-рок в национальный чарт Top 40 Великобритании. “В первую очередь Big Big Train - рок-группа, но мы также абсолютно прог-группа”, - заявляет басист и соучредитель Грегори Спаунтон. “Мы очень хорошо относимся к традициям, которым следуем; мы никогда не пренебрегали ими и никогда не будем. Тот факт, что мы вернули классически звучащую прогу в чарты, абсолютно фантастичен”. Во время недавнего тура группы были представлены две композиции из "The Likes Of Us" – "Oblivion" и "Love Is The Light", вызвавшие восторженный отклик аудитории. Во время приливной волны возрождения и празднования Бравин был принят как член семьи. Действительно, постоянно развивающаяся химия группы привела к потрясающим результатам. “У нас отличное сочетание людей, которые хотят быть здесь и пройти лишнюю милю, чтобы сделать что-то совершенно особенное”, - комментирует барабанщик Ник Д'Вирджилио. “Существует большой мир талантливых музыкантов, и, к счастью, некоторые из них хотят общаться с нами”.


Теги товара: Progressive Rock
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Big Big Train - The Likes Of Us (0196588322617) виниловая пластинка - стоимость товара 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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