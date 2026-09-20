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8719039000913, Bernstein, Leonard, Ravel: Bolero, La Valse - Rapsodie Espagnole виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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8719039000913, Bernstein, Leonard, Ravel: Bolero, La Valse - Rapsodie Espagnole виниловая пластинка

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8719039000913, Bernstein, Leonard, Ravel: Bolero, La Valse - Rapsodie Espagnole виниловая пластинка - фото 1
8719039000913, Bernstein, Leonard, Ravel: Bolero, La Valse - Rapsodie Espagnole виниловая пластинка - фото 2
8719039000913, Bernstein, Leonard, Ravel: Bolero, La Valse - Rapsodie Espagnole виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Leonard Bernstein
Альбом (сингл)
Rapsodie Espagnole
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 8719039000913, Bernstein, Leonard, Ravel: Bolero, La Valse - Rapsodie Espagnole виниловая пластинка - фото 1
  • 8719039000913, Bernstein, Leonard, Ravel: Bolero, La Valse - Rapsodie Espagnole виниловая пластинка - фото 2
  • 8719039000913, Bernstein, Leonard, Ravel: Bolero, La Valse - Rapsodie Espagnole виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 667106
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Характеристики

Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039000913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Leonard Bernstein
Альбом (сингл)
Rapsodie Espagnole
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Bolero, La Valse, Pr?lude ? La Nuit, Malague?a, Habanera, Feria
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 8719039000913, Bernstein, Leonard, Ravel: Bolero, La Valse - Rapsodie Espagnole виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bolero, La Valse, Pr?lude ? La Nuit, Malague?a, Habanera, Feria

Отзывы о товаре 8719039000913, Bernstein, Leonard, Ravel: Bolero, La Valse - Rapsodie Espagnole виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039000913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Leonard Bernstein
Альбом (сингл)
Rapsodie Espagnole
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Bolero, La Valse, Pr?lude ? La Nuit, Malague?a, Habanera, Feria
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bolero, La Valse, Pr?lude ? La Nuit, Malague?a, Habanera, Feria
Самовывоз
Доставка
Отзывы


8719039000913, Bernstein, Leonard, Ravel: Bolero, La Valse - Rapsodie Espagnole виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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