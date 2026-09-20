Корпус Lian Li O11 Air Mini без БП Black (G99.O11AMX.00)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Lian Li O11 Air Mini без БП Black (G99.O11AMX.00)
Корпус LIAN LI PC-O11 Mini Air [G99.O11AMX.R0] среднеразмерного форм-фактора станет основой мощной игровой машины. Для этого внутри него можно разместить материнскую плату типа E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX, а также видеокарту длиной до 36 см. Через сетчатую панель видно установленные кулеры. В сочетании они обеспечивают эффективное охлаждение компонентам, которые находятся внутри. Блок питания можно установить вверху или внизу в зависимости от предпочтения пользователя. Что касается материнской платы, то для этой модели подходят типоразмеры E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX. Боковые панели корпуса LIAN LI PC-O11 Mini Air [G99.O11AMX.R0] фиксируются на винты сзади.
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Теги товара: 1x 120 мм, 2x 140 мм, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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Теги товара: 1x 120 мм, 2x 140 мм, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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