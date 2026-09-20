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Корпус Lian Li Lancool 216 ARGB Black без БП (G99.LAN216RX.00) купить с доставкой в Москве
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Корпус Lian Li Lancool 216 ARGB Black без БП (G99.LAN216RX.00)

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Корпус Lian Li Lancool 216 ARGB Black без БП (G99.LAN216RX.00) - фото 1
Корпус Lian Li Lancool 216 ARGB Black без БП (G99.LAN216RX.00) - фото 2
Корпус Lian Li Lancool 216 ARGB Black без БП (G99.LAN216RX.00) - фото 3
Корпус Lian Li Lancool 216 ARGB Black без БП (G99.LAN216RX.00) - фото 4
Корпус Lian Li Lancool 216 ARGB Black без БП (G99.LAN216RX.00) - фото 5
Корпус Lian Li Lancool 216 ARGB Black без БП (G99.LAN216RX.00) - фото 6
Корпус Lian Li Lancool 216 ARGB Black без БП (G99.LAN216RX.00) - фото 7
Корпус Lian Li Lancool 216 ARGB Black без БП (G99.LAN216RX.00) - фото 8
Корпус Lian Li Lancool 216 ARGB Black без БП (G99.LAN216RX.00) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Lian Li Lancool 216 ARGB Black без БП (G99.LAN216RX.00) - фото 1
  • Корпус Lian Li Lancool 216 ARGB Black без БП (G99.LAN216RX.00) - фото 2
  • Корпус Lian Li Lancool 216 ARGB Black без БП (G99.LAN216RX.00) - фото 3
  • Корпус Lian Li Lancool 216 ARGB Black без БП (G99.LAN216RX.00) - фото 4
  • Корпус Lian Li Lancool 216 ARGB Black без БП (G99.LAN216RX.00) - фото 5
  • Корпус Lian Li Lancool 216 ARGB Black без БП (G99.LAN216RX.00) - фото 6
  • Корпус Lian Li Lancool 216 ARGB Black без БП (G99.LAN216RX.00) - фото 7
  • Корпус Lian Li Lancool 216 ARGB Black без БП (G99.LAN216RX.00) - фото 8
  • Корпус Lian Li Lancool 216 ARGB Black без БП (G99.LAN216RX.00) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 667017
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Характеристики

Бренд
Lian Li
Тип товара
Корпус для ПК
Размеры в упаковке, см
59х58х34
Вес, кг.
12

Описание товара Корпус Lian Li Lancool 216 ARGB Black без БП (G99.LAN216RX.00)

Корпус LIAN LI Lancool 216RX с типоразмером Mid-Tower позволяет устанавливать до 9 кулеров или СЖО с радиатором 36 см. Металлические решетки на стенках улучшают воздухообмен и эффективность охлаждения компонентов ПК. Модель идет в комплекте с 3 кулерами с яркой подсветкой. Вы можете перемещать панель ввода-ввода сверху на боковую грань корпуса. LIAN LI Lancool 216RX оснащен стеклянной боковой панелью для удобного обзора и съемным верхним кронштейном для легкой установки компонентов. Конструкция оставляет достаточно места для вертикального размещения плат с разными форм-факторами, видеокарты длиной 39.2 см, установки модулей в 7 свободных слотов расширения. Вы можете использовать одновременно 6 накопителей 2.5” и 2 жестких диска 3.5”.



Теги товара: Игровой корпус

Отзывы о товаре Корпус Lian Li Lancool 216 ARGB Black без БП (G99.LAN216RX.00)




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Характеристики
Бренд
Lian Li
Тип товара
Корпус для ПК
Описание
Корпус LIAN LI Lancool 216RX с типоразмером Mid-Tower позволяет устанавливать до 9 кулеров или СЖО с радиатором 36 см. Металлические решетки на стенках улучшают воздухообмен и эффективность охлаждения компонентов ПК. Модель идет в комплекте с 3 кулерами с яркой подсветкой. Вы можете перемещать панель ввода-ввода сверху на боковую грань корпуса. LIAN LI Lancool 216RX оснащен стеклянной боковой панелью для удобного обзора и съемным верхним кронштейном для легкой установки компонентов. Конструкция оставляет достаточно места для вертикального размещения плат с разными форм-факторами, видеокарты длиной 39.2 см, установки модулей в 7 свободных слотов расширения. Вы можете использовать одновременно 6 накопителей 2.5” и 2 жестких диска 3.5”.


Теги товара: Игровой корпус
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Lian Li Lancool 216 ARGB Black без БП (G99.LAN216RX.00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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