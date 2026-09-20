Корпус Lian Li Lancool 216 Black без БП (G99.LAN216X.00)
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Характеристики
Описание товара Корпус Lian Li Lancool 216 Black без БП (G99.LAN216X.00)
Компьютерный корпус Lian Li Lancool 216 Black прекрасно подойдёт для создания высокопроизводительной системы, сочетающей стиль и функциональность. Универсальность данного корпуса заключается в его поддержке материнских плат различных форматов, таких как ATX, mATX, E-ATX и Mini-ITX. Вместительный и удобный в использовании, он станет основой для вашего будущего компьютера. Корпус выполнен в элегантном чёрном цвете, что придаёт ему строгость и изящество, позволяя гармонично вписаться в любой интерьер. Передняя панель оборудована сетчатой конструкцией, обеспечивающей отличную вентиляцию и эффективное охлаждение ваших компонентов. Таким образом, вы можете быть уверены в стабильной и долговечной работе вашей системы даже при использовании самых мощных комплектующих. Lian Li Lancool 216 Black также оснащён удобными и продуманными внутренними отсеками для размещения жёстких дисков и SSD, что облегчает процесс сборки и модернизации системы. Многозонная система циркуляции воздуха способствует поддержанию оптимальной температуры внутри корпуса, а наличие съёмных фильтров предотвращает накопление пыли, упрощая процесс ухода за компьютером. Этот корпус идеально подходит как для профессиональных пользователей, так и для геймеров, желающих собрать мощную и производительную систему. Его высококачественные материалы и продуманный дизайн делают Lian Li Lancool 216 Black надёжным выбором для тех, кто ценит сочетание стиля и функциональности. Неважно, собираетесь ли вы установить систему из компонентов формата ATX, mATX, E-ATX или Mini-ITX, Lian Li Lancool 216 Black справится с этой задачей на отлично. Убедитесь в этом сами, выбрав данный корпус для вашего следующего проекта.
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