Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 Graphite Black (21JN009NRT)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
105 780 руб.
В наличии
Код товара: 666991
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
105 780 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Размеры в упаковке, см
53х31х8
Вес, кг.
2.6
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 Graphite Black (21JN009NRT)
Познакомьтесь с Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 (21JN009NRT), ноутбуком, который сочетает в себе стиль, мощность и удобство. С его 16-дюймовым WUXGA IPS дисплеем и яркостью 300 нит, вы получите невероятно четкое и яркое изображение. Благодаря процессору i7-1355U, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ, он обеспечивает бесперебойную работу и быструю загрузку программ. Графика Intel Iris Xe, дактилоскопический сканер и подсветка клавиатуры повышают уровень безопасности и комфорта использования. Этот ноутбук - идеальный инструмент для тех, кто ценит качество и надежность.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 100 740 руб.25185 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkBook 21US000GFW 16" IPS i5-13420H 16GB/SSD51...
-
В наличииЦена 100 750 руб.25188 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 21SR0048FW 16" IPS Ultra 5 225...
-
В наличииЦена 100 760 руб.25190 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkBook 21UY001AFW 14" IPS i5-13420H 16GB/SSD51...
-
В наличииЦена 101 280 руб.25320 руб. в СплитНоутбук ASUS ExpertBook Mainstream P3606CCAP-MB0209 Intel Core U...
-
В наличииЦена 101 280 руб.25320 руб. в СплитНоутбук ASUS ExpertBook Mainstream P5605CAA-MB0099 Intel Core Ul...
-
В наличииЦена 101 280 руб.25320 руб. в СплитНоутбук ASUS ExpertBook Mainstream PM5606CGA-SH0142 AMD Ryzen AI...
-
В наличииЦена 101 280 руб.25320 руб. в СплитНоутбук ASUS ExpertBook Mainstream PM5406CGA-SF0218 AMD Ryzen AI...
-
В наличииЦена 102 600 руб.25650 руб. в СплитНоутбук MSI Katana 17 B13VEK-1624XRUY Core 5 13420H 16Gb SSD512G...
-
В наличииЦена 103 130 руб.25783 руб. в СплитНоутбук MSI Modern 14S G3MG-041RUY Core 5 315 14" 16:10 FHD+ (19...
-
В наличииЦена 103 350 руб.25838 руб. в СплитНоутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-57BB Core i5 13420H 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 103 580 руб.25895 руб. в СплитНоутбук ASUS Vivobook 17 X1704VA-AU1160 Blue 17,3" FHD Core 5 1...
-
В наличииЦена 103 800 руб.25950 руб. в СплитHP ProBook 4 G1iR [D0UW1ET] Silver 16" {WUXGA Core 7-255H /16Gb...
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Познакомьтесь с Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 (21JN009NRT), ноутбуком, который сочетает в себе стиль, мощность и удобство. С его 16-дюймовым WUXGA IPS дисплеем и яркостью 300 нит, вы получите невероятно четкое и яркое изображение. Благодаря процессору i7-1355U, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ, он обеспечивает бесперебойную работу и быструю загрузку программ. Графика Intel Iris Xe, дактилоскопический сканер и подсветка клавиатуры повышают уровень безопасности и комфорта использования. Этот ноутбук - идеальный инструмент для тех, кто ценит качество и надежность.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 Graphite Black (21JN009NRT) – стоимость товара 105780 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 Graphite Black (21JN009NRT)