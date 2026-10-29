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Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 Graphite Black (21JN009NRT) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 Graphite Black (21JN009NRT)

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Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 Graphite Black (21JN009NRT) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 Graphite Black (21JN009NRT) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 Graphite Black (21JN009NRT) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 Graphite Black (21JN009NRT) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 Graphite Black (21JN009NRT) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 Graphite Black (21JN009NRT) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 Graphite Black (21JN009NRT) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 Graphite Black (21JN009NRT) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 Graphite Black (21JN009NRT) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 Graphite Black (21JN009NRT) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 Graphite Black (21JN009NRT) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 Graphite Black (21JN009NRT) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 Graphite Black (21JN009NRT) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 Graphite Black (21JN009NRT) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 Graphite Black (21JN009NRT) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 Graphite Black (21JN009NRT) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 Graphite Black (21JN009NRT) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 Graphite Black (21JN009NRT) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
105 780 руб. 
Начислим 1693 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 666991
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 Graphite Black (21JN009NRT)
105 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Размеры в упаковке, см
53х31х8
Вес, кг.
2.6

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 Graphite Black (21JN009NRT)

Познакомьтесь с Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 (21JN009NRT), ноутбуком, который сочетает в себе стиль, мощность и удобство. С его 16-дюймовым WUXGA IPS дисплеем и яркостью 300 нит, вы получите невероятно четкое и яркое изображение. Благодаря процессору i7-1355U, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ, он обеспечивает бесперебойную работу и быструю загрузку программ. Графика Intel Iris Xe, дактилоскопический сканер и подсветка клавиатуры повышают уровень безопасности и комфорта использования. Этот ноутбук - идеальный инструмент для тех, кто ценит качество и надежность.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 Graphite Black (21JN009NRT)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Описание
Познакомьтесь с Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 (21JN009NRT), ноутбуком, который сочетает в себе стиль, мощность и удобство. С его 16-дюймовым WUXGA IPS дисплеем и яркостью 300 нит, вы получите невероятно четкое и яркое изображение. Благодаря процессору i7-1355U, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ, он обеспечивает бесперебойную работу и быструю загрузку программ. Графика Intel Iris Xe, дактилоскопический сканер и подсветка клавиатуры повышают уровень безопасности и комфорта использования. Этот ноутбук - идеальный инструмент для тех, кто ценит качество и надежность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 Graphite Black (21JN009NRT) – стоимость товара 105780 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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