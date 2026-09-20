Радиатор Dell Standard Heatsink for CPU R550/R750XS (412-AAYT)
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Характеристики
Описание товара Радиатор Dell Standard Heatsink for CPU R550/R750XS (412-AAYT)
Кулеры и системы охлаждения Dell идеально подходят для поддержания оптимальной температуры вашего процессора. Данный продукт от известного бренда Dell предлагает высокоэффективное пассивное охлаждение, что делает его идеальным выбором для тихой и надежной работы вашего ПК. Радиатор выполнен из высококачественного алюминия, что обеспечивает отличную теплопроводность и долговечность. Эти системы охлаждения специально разработаны для процессоров, гарантируя стабильно высокую производительность даже при интенсивных нагрузках. С кулерами Dell ваш компьютер будет работать эффективно, не перегреваясь, что продлевает срок службы устройства и повышает общую производительность системы.
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