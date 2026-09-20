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Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD SL-Infinity 360 Black (G89.GA2ALCD36INB.00) купить с доставкой в Москве
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Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD SL-Infinity 360 Black (G89.GA2ALCD36INB.00)

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Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD SL-Infinity 360 Black (G89.GA2ALCD36INB.00) - фото 1
Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD SL-Infinity 360 Black (G89.GA2ALCD36INB.00) - фото 2
Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD SL-Infinity 360 Black (G89.GA2ALCD36INB.00) - фото 3
Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD SL-Infinity 360 Black (G89.GA2ALCD36INB.00) - фото 4
Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD SL-Infinity 360 Black (G89.GA2ALCD36INB.00) - фото 5
Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD SL-Infinity 360 Black (G89.GA2ALCD36INB.00) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD SL-Infinity 360 Black (G89.GA2ALCD36INB.00) - фото 1
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD SL-Infinity 360 Black (G89.GA2ALCD36INB.00) - фото 2
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD SL-Infinity 360 Black (G89.GA2ALCD36INB.00) - фото 3
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD SL-Infinity 360 Black (G89.GA2ALCD36INB.00) - фото 4
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD SL-Infinity 360 Black (G89.GA2ALCD36INB.00) - фото 5
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD SL-Infinity 360 Black (G89.GA2ALCD36INB.00) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
18 080 руб.  27 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666951
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Характеристики

Бренд
Lian Li
Тип товара
Кулер для процессора
Размеры в упаковке, см
40х25х14
Вес, кг.
1.8

Описание товара Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD SL-Infinity 360 Black (G89.GA2ALCD36INB.00)

Система охлаждения Lian Li Galahad II LCD SL-Infinity 360 Black оснащена медным водоблоком и алюминиевым радиатором с монтажным размером 120 мм. Для отвода горячего воздуха в конструкции модели присутствуют три вентилятора 120x120 мм с гидродинамическими подшипниками и максимальной скоростью вращения 2100 об/мин. Система охлаждения Lian Li Galahad II LCD SL-Infinity 360 Black может использоваться для охлаждения различных процессоров AMD и Intel благодаря поддержке востребованных сокетов подключения.



Теги товара: Нет

Отзывы о товаре Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD SL-Infinity 360 Black (G89.GA2ALCD36INB.00)




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Характеристики
Бренд
Lian Li
Тип товара
Кулер для процессора
Описание
Система охлаждения Lian Li Galahad II LCD SL-Infinity 360 Black оснащена медным водоблоком и алюминиевым радиатором с монтажным размером 120 мм. Для отвода горячего воздуха в конструкции модели присутствуют три вентилятора 120x120 мм с гидродинамическими подшипниками и максимальной скоростью вращения 2100 об/мин. Система охлаждения Lian Li Galahad II LCD SL-Infinity 360 Black может использоваться для охлаждения различных процессоров AMD и Intel благодаря поддержке востребованных сокетов подключения.


Теги товара: Нет
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD SL-Infinity 360 Black (G89.GA2ALCD36INB.00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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