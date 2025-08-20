Кулер для процессора ID-Cooling SE-214-XT ARGB Black
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Характеристики
Описание товара Кулер для процессора ID-Cooling SE-214-XT ARGB Black
Кулер для процессора ID-COOLING SE-214-XT ARGB предназначен для отведения и рассеивания тепла, выделяемого ЦПУ. В конструкции системы охлаждения башенного типа применены 4 тепловые трубки, алюминиевый радиатор и алюминиево-медное основание. Устройство может рассеивать до 180 Вт тепловой энергии и подходит для производительного центрального процессора с повышенной теплонагруженностью. Система охлаждения для процессора ПК ID-COOLING SE-214-XT ARGB укомплектована вентилятором размером 120 мм с подключением к интерфейсу питания 4-pin. Обороты вентилятора изменяются в диапазоне 500-1500 об/мин под управлением автоматики материнской платы через ШИМ. Модель подходит для ЦПУ с разъемами подключения AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155 и рядом прочих сокетов.
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Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, Нет, 1500 об/мин, 4-pin, 500 об/мин, 4-pin PWM
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, Нет, 1500 об/мин, 4-pin, 500 об/мин, 4-pin PWM
Достоинства:
Комментарий:
довольно хорошо работает,тихий,проц р5 5600х греется около 55-65 в играх типо геншина танков или же других стим проектов
Достоинства:
Комментарий:
Высокий, в старые корпуса не влазит, приходится снимать декоративную накладку с радиатора. Кулер тихий, на процы-середнечки хватает с запасом!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший кулер с рассеиванием 120 ватт, подойдет для бюджетных игровых процессоров с тепловыделением до 100 ватт.
Достоинства:
Комментарий:
Купил такой уже в четвёртый раз для i5 12400f система DDR5 охлаждает очень хорошо, очень тихий - почти бесшумный! Устанавливается легко. Рекомендую !
Достоинства:
Комментарий:
Очень долгая доставка нет отслеживания несколько раз переносили . Виноват ситилинк
Достоинства:
Комментарий:
Башня хороша. Тепло отводит отлично, не шумит. Установка обычная. Есть крепление как и для интЫл так и для амудэ Брал на r5 8600g
Достоинства:
Комментарий:
Объективно хороший кулер на 5 5600 Х 56 градусов максимум
Достоинства:
Комментарий:
с R5 5500 справляется отлично, в полностью чёрной сборке смотрится хорошо, не шумный
Достоинства:
Комментарий:
беру уже 2 кулер, приятно сделан, не то что за 700р тут фольгу продают
Достоинства:
Комментарий:
Поставил без особых проблем. Только в корпус маленько не убрался. снял декоративную накладку, и крышка корпуса нормально закрылась. Вентиляторы заказывал на башню отдельно.
Достоинства:
Комментарий:
Устанавливается легко, работает отлично, не шумит. Нраица
Достоинства:
Комментарий:
Да в общем и придраться особо не к чему, всё нормально, результатом работы доволен! Дно ровное, обработка хорошая. Цена-качество отличное.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, бюджетный кулер, брал по отзывам и рекомендациям на ryzen 5 7600x3d, так как проц мало потребляет и мало греется, в целом все так и есть, пока что выше 80 градусов не поднимался, термопаста кстати в комплекте есть, какой то ноунейм) я наносил свою, работает тихо
Отзывы о товаре Кулер для процессора ID-Cooling SE-214-XT ARGB Black
Достоинства:
Комментарий:
довольно хорошо работает,тихий,проц р5 5600х греется около 55-65 в играх типо геншина танков или же других стим проектов
Достоинства:
Комментарий:
Высокий, в старые корпуса не влазит, приходится снимать декоративную накладку с радиатора. Кулер тихий, на процы-середнечки хватает с запасом!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший кулер с рассеиванием 120 ватт, подойдет для бюджетных игровых процессоров с тепловыделением до 100 ватт.
Достоинства:
Комментарий:
Купил такой уже в четвёртый раз для i5 12400f система DDR5 охлаждает очень хорошо, очень тихий - почти бесшумный! Устанавливается легко. Рекомендую !
Достоинства:
Комментарий:
Очень долгая доставка нет отслеживания несколько раз переносили . Виноват ситилинк
Достоинства:
Комментарий:
Башня хороша. Тепло отводит отлично, не шумит. Установка обычная. Есть крепление как и для интЫл так и для амудэ Брал на r5 8600g
Достоинства:
Комментарий:
Объективно хороший кулер на 5 5600 Х 56 градусов максимум
Достоинства:
Комментарий:
с R5 5500 справляется отлично, в полностью чёрной сборке смотрится хорошо, не шумный
Достоинства:
Комментарий:
беру уже 2 кулер, приятно сделан, не то что за 700р тут фольгу продают
Достоинства:
Комментарий:
Поставил без особых проблем. Только в корпус маленько не убрался. снял декоративную накладку, и крышка корпуса нормально закрылась. Вентиляторы заказывал на башню отдельно.
Достоинства:
Комментарий:
Устанавливается легко, работает отлично, не шумит. Нраица
Достоинства:
Комментарий:
Да в общем и придраться особо не к чему, всё нормально, результатом работы доволен! Дно ровное, обработка хорошая. Цена-качество отличное.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, бюджетный кулер, брал по отзывам и рекомендациям на ryzen 5 7600x3d, так как проц мало потребляет и мало греется, в целом все так и есть, пока что выше 80 градусов не поднимался, термопаста кстати в комплекте есть, какой то ноунейм) я наносил свою, работает тихо