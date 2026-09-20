Кулер для процессора DeepCool ASSASSIN 4S WH (R-ASN4S-WHGPMN-G)
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
250
Диаметр вентилятора, мм
140
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 666946
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
1800
Минимальная скорость вращения, об/мин
500
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
световая индикация режима повышенной производительности
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
250
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
500-1800 об/мин
Уровень шума
23.7
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х51х25
Вес, кг.
2.08
Описание товара Кулер для процессора DeepCool ASSASSIN 4S WH (R-ASN4S-WHGPMN-G)
Кулер для процессора DEEPCOOL Assassin 4S подойдет для чипсетов с показателем TDP ниже 250 Вт. Модель с башенной конструкцией предусматривает медное основание с никелированным покрытием для защиты от коррозии и семь тепловых трубок диаметром 6 мм для отвода тепла. Кулер для процессора DEEPCOOL Assassin 4S оснащен одним вентилятором с размерами 140x140 мм и автоматической регулировкой скорости вращения в диапазоне 500-1800 об/мин. Благодаря гидродинамическому подшипнику уровень шума устройства не превышает 23.7 дБ.
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
1800
Минимальная скорость вращения, об/мин
500
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
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Дополнительно
световая индикация режима повышенной производительности
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
250
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
500-1800 об/мин
Уровень шума
23.7
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Кулер для процессора DEEPCOOL Assassin 4S подойдет для чипсетов с показателем TDP ниже 250 Вт. Модель с башенной конструкцией предусматривает медное основание с никелированным покрытием для защиты от коррозии и семь тепловых трубок диаметром 6 мм для отвода тепла. Кулер для процессора DEEPCOOL Assassin 4S оснащен одним вентилятором с размерами 140x140 мм и автоматической регулировкой скорости вращения в диапазоне 500-1800 об/мин. Благодаря гидродинамическому подшипнику уровень шума устройства не превышает 23.7 дБ.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, LGA 1151-v2, LGA 1156, Для процессора, Для корпуса, Intel, AMD, 80 мм, 120 мм, Алюминий+Медь, RGB, ARGB
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, LGA 1151-v2, LGA 1156, Для процессора, Для корпуса, Intel, AMD, 80 мм, 120 мм, Алюминий+Медь, RGB, ARGB
Кулер для процессора DeepCool ASSASSIN 4S WH (R-ASN4S-WHGPMN-G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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