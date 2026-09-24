Уцененный товар Люстра Vitaluce V4589-1/3PL, 3хЕ27 макс. 60Вт хорошее состояние;, 666749
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстра
Причина уценки
сколы краски, дефект коробки, витринный образец;
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%858 руб. 2 861 руб.
В наличии
Код товара: 666749
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858 руб. -70%
2 861 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
31х19х16
Вес, кг.
1.5
Описание товара Уцененный товар Люстра Vitaluce V4589-1/3PL, 3хЕ27 макс. 60Вт хорошее состояние;
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация:
- Цоколь: E27
- Площадь освещения, кв. м: 9
- Общая мощность, Вт: 180
- Степень пылевлагозащиты: IP20
- Дистанционное управление: отсутствует
- Материал плафонов: металл
- Материал арматуры: металл
Причина уценки: сколы краски, дефект коробки, витринный образец;
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Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация:
- Цоколь: E27
- Площадь освещения, кв. м: 9
- Общая мощность, Вт: 180
- Степень пылевлагозащиты: IP20
- Дистанционное управление: отсутствует
- Материал плафонов: металл
- Материал арматуры: металл
Причина уценки: сколы краски, дефект коробки, витринный образец;
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Уцененный товар Люстра Vitaluce V4589-1/3PL, 3хЕ27 макс. 60Вт хорошее состояние; - стоимость товара 858 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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