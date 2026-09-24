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Уцененный товар Люстра Vitaluce V4589-1/3PL, 3хЕ27 макс. 60Вт хорошее состояние; купить с доставкой в Москве, 666749
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Уцененный товар Люстра Vitaluce V4589-1/3PL, 3хЕ27 макс. 60Вт хорошее состояние;, 666749

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Уценка
Люстра Vitaluce V4589-1/3PL, 3хЕ27 макс. 60Вт хорошее состояние; - фото 1
Уценка
Люстра Vitaluce V4589-1/3PL, 3хЕ27 макс. 60Вт хорошее состояние; - фото 2
Уценка
Люстра Vitaluce V4589-1/3PL, 3хЕ27 макс. 60Вт хорошее состояние; - фото 3
Уценка
Люстра Vitaluce V4589-1/3PL, 3хЕ27 макс. 60Вт хорошее состояние; - фото 4
Уценка
Люстра Vitaluce V4589-1/3PL, 3хЕ27 макс. 60Вт хорошее состояние; - фото 5
Уценка
Люстра Vitaluce V4589-1/3PL, 3хЕ27 макс. 60Вт хорошее состояние; - фото 6
Уценка
Люстра Vitaluce V4589-1/3PL, 3хЕ27 макс. 60Вт хорошее состояние; - фото 7
Уценка
Люстра Vitaluce V4589-1/3PL, 3хЕ27 макс. 60Вт хорошее состояние; - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстра
Причина уценки
сколы краски, дефект коробки, витринный образец;
  • Люстра Vitaluce V4589-1/3PL, 3хЕ27 макс. 60Вт хорошее состояние; - фото 1
  • Люстра Vitaluce V4589-1/3PL, 3хЕ27 макс. 60Вт хорошее состояние; - фото 2
  • Люстра Vitaluce V4589-1/3PL, 3хЕ27 макс. 60Вт хорошее состояние; - фото 3
  • Люстра Vitaluce V4589-1/3PL, 3хЕ27 макс. 60Вт хорошее состояние; - фото 4
  • Люстра Vitaluce V4589-1/3PL, 3хЕ27 макс. 60Вт хорошее состояние; - фото 5
  • Люстра Vitaluce V4589-1/3PL, 3хЕ27 макс. 60Вт хорошее состояние; - фото 6
  • Люстра Vitaluce V4589-1/3PL, 3хЕ27 макс. 60Вт хорошее состояние; - фото 7
  • Люстра Vitaluce V4589-1/3PL, 3хЕ27 макс. 60Вт хорошее состояние; - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
858 руб.  2 861 руб. 
Начислим 14 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 666749
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Люстра Vitaluce V4589-1/3PL, 3хЕ27 макс. 60Вт хорошее состояние;
858 руб. -70%
2 861 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITALUCE
Тип товара
Люстра
Причина уценки
сколы краски, дефект коробки, витринный образец;
Размеры в упаковке, см
31х19х16
Вес, кг.
1.5

Описание товара Уцененный товар Люстра Vitaluce V4589-1/3PL, 3хЕ27 макс. 60Вт хорошее состояние;

Люстра Vitaluce V4589-1/3PL, 3хЕ27 макс. 60Вт хорошее состояние;
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация:

  • Цоколь: E27
  • Площадь освещения, кв. м: 9
  • Общая мощность, Вт: 180
  • Степень пылевлагозащиты: IP20
  • Дистанционное управление: отсутствует
  • Материал плафонов: металл
  • Материал арматуры: металл
Комплектность: люстра, три плафона, комплект креплений;
Причина уценки: сколы краски, дефект коробки, витринный образец;

Отзывы о товаре Уцененный товар Люстра Vitaluce V4589-1/3PL, 3хЕ27 макс. 60Вт хорошее состояние;




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Характеристики
Бренд
VITALUCE
Тип товара
Люстра
Причина уценки
сколы краски, дефект коробки, витринный образец;
Описание
Люстра Vitaluce V4589-1/3PL, 3хЕ27 макс. 60Вт хорошее состояние;
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация:
  • Цоколь: E27
  • Площадь освещения, кв. м: 9
  • Общая мощность, Вт: 180
  • Степень пылевлагозащиты: IP20
  • Дистанционное управление: отсутствует
  • Материал плафонов: металл
  • Материал арматуры: металл
Комплектность: люстра, три плафона, комплект креплений;
Причина уценки: сколы краски, дефект коробки, витринный образец;
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Люстра Vitaluce V4589-1/3PL, 3хЕ27 макс. 60Вт хорошее состояние; - стоимость товара 858 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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