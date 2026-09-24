Уцененный товар Костыль Armed Fs935 размер S c УПС а.201400009 хоршее состояние;, 666717
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Костыль
Причина уценки
витринный образец, потертости и загрязнения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%160 руб. 400 руб.
В наличии
Код товара: 666717
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160 руб. -60%
400 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
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- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Костыль
Причина уценки
витринный образец, потертости и загрязнения
Высота, см
114
Максимальная нагрузка
80
Материал
дерево
Размер
S
Цвет
светлое дерево
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х16х6
Вес, кг.
1.02
Описание товара Уцененный товар Костыль Armed Fs935 размер S c УПС а.201400009 хоршее состояние;
Внешний вид: хорошее состояние
Спецификация:
- Тип костылей: подмышечные
- Основной материал: дерево
Причина уценки: витринный образец, потертости и загрязнения
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Бренд
Тип товара
Костыль
Причина уценки
витринный образец, потертости и загрязнения
Высота, см
114
Максимальная нагрузка
80
Материал
дерево
Размер
S
Цвет
светлое дерево
Страна производитель
Китай
Внешний вид: хорошее состояние
Спецификация:
- Тип костылей: подмышечные
- Основной материал: дерево
Причина уценки: витринный образец, потертости и загрязнения
Смотрите также: Костыли, трости
Уцененный товар Костыль Armed Fs935 размер S c УПС а.201400009 хоршее состояние; - купить по цене 160 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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