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Сумка Victorinox Victoria Signature Tote, черная, 51x15x30 см, 19л 612205 купить с доставкой в Москве
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Сумка Victorinox Victoria Signature Tote, черная, 51x15x30 см, 19л 612205

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Сумка Victorinox Victoria Signature Tote, черная, 51x15x30 см, 19л 612205 - фото 1
Сумка Victorinox Victoria Signature Tote, черная, 51x15x30 см, 19л 612205 - фото 2
Сумка Victorinox Victoria Signature Tote, черная, 51x15x30 см, 19л 612205 - фото 3
Сумка Victorinox Victoria Signature Tote, черная, 51x15x30 см, 19л 612205 - фото 4
Сумка Victorinox Victoria Signature Tote, черная, 51x15x30 см, 19л 612205 - фото 5
Сумка Victorinox Victoria Signature Tote, черная, 51x15x30 см, 19л 612205 - фото 6
Сумка Victorinox Victoria Signature Tote, черная, 51x15x30 см, 19л 612205 - фото 7
Сумка Victorinox Victoria Signature Tote, черная, 51x15x30 см, 19л 612205 - фото 8
Сумка Victorinox Victoria Signature Tote, черная, 51x15x30 см, 19л 612205 - фото 9
Сумка Victorinox Victoria Signature Tote, черная, 51x15x30 см, 19л 612205 - фото 10
Сумка Victorinox Victoria Signature Tote, черная, 51x15x30 см, 19л 612205 - фото 11
Сумка Victorinox Victoria Signature Tote, черная, 51x15x30 см, 19л 612205 - фото 12
Сумка Victorinox Victoria Signature Tote, черная, 51x15x30 см, 19л 612205 - фото 13
Сумка Victorinox Victoria Signature Tote, черная, 51x15x30 см, 19л 612205 - фото 14
Сумка Victorinox Victoria Signature Tote, черная, 51x15x30 см, 19л 612205 - фото 15
Сумка Victorinox Victoria Signature Tote, черная, 51x15x30 см, 19л 612205 - фото 16
Сумка Victorinox Victoria Signature Tote, черная, 51x15x30 см, 19л 612205 - фото 17
Сумка Victorinox Victoria Signature Tote, черная, 51x15x30 см, 19л 612205 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Материал
нейлон
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
нет
Цвет
черный
  • Сумка Victorinox Victoria Signature Tote, черная, 51x15x30 см, 19л 612205 - фото 1
  • Сумка Victorinox Victoria Signature Tote, черная, 51x15x30 см, 19л 612205 - фото 2
  • Сумка Victorinox Victoria Signature Tote, черная, 51x15x30 см, 19л 612205 - фото 3
  • Сумка Victorinox Victoria Signature Tote, черная, 51x15x30 см, 19л 612205 - фото 4
  • Сумка Victorinox Victoria Signature Tote, черная, 51x15x30 см, 19л 612205 - фото 5
  • Сумка Victorinox Victoria Signature Tote, черная, 51x15x30 см, 19л 612205 - фото 6
  • Сумка Victorinox Victoria Signature Tote, черная, 51x15x30 см, 19л 612205 - фото 7
  • Сумка Victorinox Victoria Signature Tote, черная, 51x15x30 см, 19л 612205 - фото 8
  • Сумка Victorinox Victoria Signature Tote, черная, 51x15x30 см, 19л 612205 - фото 9
  • Сумка Victorinox Victoria Signature Tote, черная, 51x15x30 см, 19л 612205 - фото 10
  • Сумка Victorinox Victoria Signature Tote, черная, 51x15x30 см, 19л 612205 - фото 11
  • Сумка Victorinox Victoria Signature Tote, черная, 51x15x30 см, 19л 612205 - фото 12
  • Сумка Victorinox Victoria Signature Tote, черная, 51x15x30 см, 19л 612205 - фото 13
  • Сумка Victorinox Victoria Signature Tote, черная, 51x15x30 см, 19л 612205 - фото 14
  • Сумка Victorinox Victoria Signature Tote, черная, 51x15x30 см, 19л 612205 - фото 15
  • Сумка Victorinox Victoria Signature Tote, черная, 51x15x30 см, 19л 612205 - фото 16
  • Сумка Victorinox Victoria Signature Tote, черная, 51x15x30 см, 19л 612205 - фото 17
  • Сумка Victorinox Victoria Signature Tote, черная, 51x15x30 см, 19л 612205 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
28 630 руб.  38 320 руб. 
Начислим 459 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 666130
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Сумка Victorinox Victoria Signature Tote, черная, 51x15x30 см, 19л 612205
28 630 руб. -25%
38 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
16
Материал
нейлон
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
нет
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х30х13
Вес, г.
700

Описание товара Сумка Victorinox Victoria Signature Tote, черная, 51x15x30 см, 19л 612205

Встречайте своего нового незаменимого спутника на весь день. Элегантная сумка-тоут Victoria Signature не только позволяет продуманно разложить все необходимые вещи и мелочи, но и содержит съемный сумочку на особый праздничный случай. Благодаря ручкам из натуральной кожи ее очень удобно носить, а для ценных вещей есть потайной карман. Едете ли вы на работу, отправляетесь на ужин или наслаждаетесь коротким отпуском — эта сумка будет всегда под рукой.

Отзывы о товаре Сумка Victorinox Victoria Signature Tote, черная, 51x15x30 см, 19л 612205




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
16
Материал
нейлон
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
нет
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Встречайте своего нового незаменимого спутника на весь день. Элегантная сумка-тоут Victoria Signature не только позволяет продуманно разложить все необходимые вещи и мелочи, но и содержит съемный сумочку на особый праздничный случай. Благодаря ручкам из натуральной кожи ее очень удобно носить, а для ценных вещей есть потайной карман. Едете ли вы на работу, отправляетесь на ужин или наслаждаетесь коротким отпуском — эта сумка будет всегда под рукой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка Victorinox Victoria Signature Tote, черная, 51x15x30 см, 19л 612205 - стоимость товара 28630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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