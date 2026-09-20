Сумка Victorinox Victoria Signature Tote, черная, 51x15x30 см, 19л 612205
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Материал
нейлон
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
нет
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%28 630 руб. 38 320 руб.
В наличии
Код товара: 666130
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
28 630 руб. -25%
38 320 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
16
Материал
нейлон
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
нет
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х30х13
Вес, г.
700
Описание товара Сумка Victorinox Victoria Signature Tote, черная, 51x15x30 см, 19л 612205
Встречайте своего нового незаменимого спутника на весь день. Элегантная сумка-тоут Victoria Signature не только позволяет продуманно разложить все необходимые вещи и мелочи, но и содержит съемный сумочку на особый праздничный случай. Благодаря ручкам из натуральной кожи ее очень удобно носить, а для ценных вещей есть потайной карман. Едете ли вы на работу, отправляетесь на ужин или наслаждаетесь коротким отпуском — эта сумка будет всегда под рукой.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
16
Материал
нейлон
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
нет
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Встречайте своего нового незаменимого спутника на весь день. Элегантная сумка-тоут Victoria Signature не только позволяет продуманно разложить все необходимые вещи и мелочи, но и содержит съемный сумочку на особый праздничный случай. Благодаря ручкам из натуральной кожи ее очень удобно носить, а для ценных вещей есть потайной карман. Едете ли вы на работу, отправляетесь на ужин или наслаждаетесь коротким отпуском — эта сумка будет всегда под рукой.
Сумка Victorinox Victoria Signature Tote, черная, 51x15x30 см, 19л 612205 - стоимость товара 28630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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