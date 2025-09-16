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Умные весы Xiaomi Body Composition Scale S400 (BHR7793GL) White купить с доставкой в Москве
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Умные весы Xiaomi Body Composition Scale S400 (BHR7793GL) White

16 Отзывы
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Умные весы Xiaomi Body Composition Scale S400 (BHR7793GL) White - фото 1
Умные весы Xiaomi Body Composition Scale S400 (BHR7793GL) White - фото 2
Умные весы Xiaomi Body Composition Scale S400 (BHR7793GL) White - фото 3
Умные весы Xiaomi Body Composition Scale S400 (BHR7793GL) White - фото 4
Умные весы Xiaomi Body Composition Scale S400 (BHR7793GL) White - фото 5
Умные весы Xiaomi Body Composition Scale S400 (BHR7793GL) White - фото 6
Умные весы Xiaomi Body Composition Scale S400 (BHR7793GL) White - фото 7
Умные весы Xiaomi Body Composition Scale S400 (BHR7793GL) White - фото 8
Умные весы Xiaomi Body Composition Scale S400 (BHR7793GL) White - фото 9
Умные весы Xiaomi Body Composition Scale S400 (BHR7793GL) White - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Весы напольные
  • Умные весы Xiaomi Body Composition Scale S400 (BHR7793GL) White - фото 1
  • Умные весы Xiaomi Body Composition Scale S400 (BHR7793GL) White - фото 2
  • Умные весы Xiaomi Body Composition Scale S400 (BHR7793GL) White - фото 3
  • Умные весы Xiaomi Body Composition Scale S400 (BHR7793GL) White - фото 4
  • Умные весы Xiaomi Body Composition Scale S400 (BHR7793GL) White - фото 5
  • Умные весы Xiaomi Body Composition Scale S400 (BHR7793GL) White - фото 6
  • Умные весы Xiaomi Body Composition Scale S400 (BHR7793GL) White - фото 7
  • Умные весы Xiaomi Body Composition Scale S400 (BHR7793GL) White - фото 8
  • Умные весы Xiaomi Body Composition Scale S400 (BHR7793GL) White - фото 9
  • Умные весы Xiaomi Body Composition Scale S400 (BHR7793GL) White - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665940
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Весы напольные
Максимальная нагрузка, кг
150
Материал платформы
пластик, стекло
Определение доли жировой ткани
да
Синхронизация по Bluetooth
да
Страна производства
Китай
Цвет корпуса
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х33х4
Вес, кг.
1.92

Описание товара Умные весы Xiaomi Body Composition Scale S400 (BHR7793GL) White

Умные напольные весы Xiaomi Body Composition Scale S400 - это новинка. Простой дизайн, небольшая толщина, скрытый дисплей, высокая точность измерений, 25 показателей вашего тела. У Xiaomi Mi Body S400 нет видимого дисплея - цифры проявляются, когда происходит процесс измерения. Xiaomi производит товары будущего и это еще одно устройство для умного современного дома и лучшего качества жизни. Шкалу сравнивали с DEXA радиологическим методом, который оценивает минеральную плотность костей и состав тела. Корреляция между ключевыми данными, такими как процентное содержание жира в организме, масса жира и DEXA, составляет 0.932, что делает данные измерений более точными и надежными. Бренд утверждает, что одно измерение может дать Отчет о профессиональном анализе состава тела из 25 пунктов, который может обеспечить подробный анализ состава тела, такого как жир, мышцы, вода, белок и костная соль, оценить уровень висцерального жира и скрытые риски ожирения, а также обеспечить углубленный анализ состояния здоровья. Xiaomi Body Fat Scale S400 с ярким якраном позволят вам точно определить вес и количество жира в организме. Весы детально анализируют физическое состояние организма, отображая интуитивно-понятные значки на экране. В удобном приложении Вы можете видеть расшифровку и советы по здоровью. Кроме того, умные весы Xiaomi S400 поддерживают статическое определение сердечного ритма, который может сказать вам, является ли ваш пульс слишком медленным, нормальным или слишком быстрым, что позволяет вам легче уделять внимание здоровью вашего сердца.



Теги товара: с bluetooth, с памятью

Отзывы о товаре Умные весы Xiaomi Body Composition Scale S400 (BHR7793GL) White

Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Владимир О.

Достоинства:


Комментарий:
классные весы,все как на картинке.подключил к приложению без проблем
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Долго сомневался, стоит ли брать данные весы. Главное, верно показывает вес, при повторном взвешивании вес не скачет на + - какие-то граммы. Вот по показателям костей и мышц есть много вопросов. На следующий день костная ткань стала меньше на 1.9кг, а мышечная масса прибавилась на 1.5 кг. В общем, изначально не верил в правильность данных, главное взвешивает правильно.
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Екатерина

Достоинства:


Комментарий:
Мои любимые весы. Сразу нашлись через mi home. Измеряют вес мышц, жира, воды и костей, приложение подсказывает изменения и рекомендации
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Глеб Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Глобальная версия. Все заработало с 1 раза без танцев с бубном
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Николай Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные весы. Работают с приложением Xiaomi Home, в Zepp или Zepp life подключить не удалось
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Юлия М.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл вовремя. Упаковано хорошо. ,весы целые. Работают отлично. к телефону подключили без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2025
Виктор К.

Достоинства:


Комментарий:
сломались через пару месяцев. стали показывать разный вес. даже когда пустые показывали что-то.
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2025
Роман В.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальные весы. Но можно было бы сделать ссылку на приложение
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие весы, законнектил с телефоном - показывает очень много параметров
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2025
Яна

Достоинства:


Комментарий:
классные весы, еще не соединяла с телефоном но взвешивают меня хорошо, не ошибаются)
Источник: Яндекс Маркет
09.08.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Ну, это весы, с фишками. Подключаются к смартфону при помощи приложения mi Home. Важное уточнение - ваш регион должен быть Россия (НЕ КИТАЙ, иначе не подключитесь). Проверить можно в приложении mi home - профиль - расширенные настройки - язык и регион - регион.
Источник: Яндекс Маркет
08.08.2025
Владимир Х.

Достоинства:


Комментарий:
показывают странные показатели, у меня ожирение, у другого человека доля жира больше но весит меньше но уже спортивное телосложение)))
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2025
Надежда Л.

Достоинства:


Комментарий:
Очень красивые, современные весы! Брали в подарок, надеюсь, что будут работать так же безупречно, как выглядят.
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2025
Екатерина

Достоинства:


Комментарий:
На вид приятны,определяют много чего-начиная с имт заканчивая различными подробностями о содержании жира,воды кальция и другого К приложению не подключаются с регионом материковый Китай,возможно это будет важно для тех у кого экосистема xiaomi CN версий Работают с регионом США без проблеи Но вот заметила за ними недостаток-в первый день показывают один вес,на следующий могут показать на грамм 500-600 меньше или больше. Но сошлась на мысли что это нормально)
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2025
Дмитрий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Вес +/- точно. Проценту жира и определению фигуры я бы тут не слишком доверял, только в плане динамики)) если это критично, ищите весы с дополнительным датчиком в руки.
Источник: Яндекс Маркет
24.07.2025
Анатолий С.

Достоинства:


Комментарий:
все работает, приложение установил, сопряжение есть, данные передает



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Весы напольные
Максимальная нагрузка, кг
150
Материал платформы
пластик, стекло
Определение доли жировой ткани
да
Синхронизация по Bluetooth
да
Страна производства
Китай
Цвет корпуса
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Умные напольные весы Xiaomi Body Composition Scale S400 - это новинка. Простой дизайн, небольшая толщина, скрытый дисплей, высокая точность измерений, 25 показателей вашего тела. У Xiaomi Mi Body S400 нет видимого дисплея - цифры проявляются, когда происходит процесс измерения. Xiaomi производит товары будущего и это еще одно устройство для умного современного дома и лучшего качества жизни. Шкалу сравнивали с DEXA радиологическим методом, который оценивает минеральную плотность костей и состав тела. Корреляция между ключевыми данными, такими как процентное содержание жира в организме, масса жира и DEXA, составляет 0.932, что делает данные измерений более точными и надежными. Бренд утверждает, что одно измерение может дать Отчет о профессиональном анализе состава тела из 25 пунктов, который может обеспечить подробный анализ состава тела, такого как жир, мышцы, вода, белок и костная соль, оценить уровень висцерального жира и скрытые риски ожирения, а также обеспечить углубленный анализ состояния здоровья. Xiaomi Body Fat Scale S400 с ярким якраном позволят вам точно определить вес и количество жира в организме. Весы детально анализируют физическое состояние организма, отображая интуитивно-понятные значки на экране. В удобном приложении Вы можете видеть расшифровку и советы по здоровью. Кроме того, умные весы Xiaomi S400 поддерживают статическое определение сердечного ритма, который может сказать вам, является ли ваш пульс слишком медленным, нормальным или слишком быстрым, что позволяет вам легче уделять внимание здоровью вашего сердца.


Теги товара: с bluetooth, с памятью
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Владимир О.

Достоинства:


Комментарий:
классные весы,все как на картинке.подключил к приложению без проблем
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Долго сомневался, стоит ли брать данные весы. Главное, верно показывает вес, при повторном взвешивании вес не скачет на + - какие-то граммы. Вот по показателям костей и мышц есть много вопросов. На следующий день костная ткань стала меньше на 1.9кг, а мышечная масса прибавилась на 1.5 кг. В общем, изначально не верил в правильность данных, главное взвешивает правильно.
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Екатерина

Достоинства:


Комментарий:
Мои любимые весы. Сразу нашлись через mi home. Измеряют вес мышц, жира, воды и костей, приложение подсказывает изменения и рекомендации
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Глеб Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Глобальная версия. Все заработало с 1 раза без танцев с бубном
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Николай Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные весы. Работают с приложением Xiaomi Home, в Zepp или Zepp life подключить не удалось
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Юлия М.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл вовремя. Упаковано хорошо. ,весы целые. Работают отлично. к телефону подключили без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2025
Виктор К.

Достоинства:


Комментарий:
сломались через пару месяцев. стали показывать разный вес. даже когда пустые показывали что-то.
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2025
Роман В.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальные весы. Но можно было бы сделать ссылку на приложение
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие весы, законнектил с телефоном - показывает очень много параметров
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2025
Яна

Достоинства:


Комментарий:
классные весы, еще не соединяла с телефоном но взвешивают меня хорошо, не ошибаются)
Источник: Яндекс Маркет
09.08.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Ну, это весы, с фишками. Подключаются к смартфону при помощи приложения mi Home. Важное уточнение - ваш регион должен быть Россия (НЕ КИТАЙ, иначе не подключитесь). Проверить можно в приложении mi home - профиль - расширенные настройки - язык и регион - регион.
Источник: Яндекс Маркет
08.08.2025
Владимир Х.

Достоинства:


Комментарий:
показывают странные показатели, у меня ожирение, у другого человека доля жира больше но весит меньше но уже спортивное телосложение)))
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2025
Надежда Л.

Достоинства:


Комментарий:
Очень красивые, современные весы! Брали в подарок, надеюсь, что будут работать так же безупречно, как выглядят.
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2025
Екатерина

Достоинства:


Комментарий:
На вид приятны,определяют много чего-начиная с имт заканчивая различными подробностями о содержании жира,воды кальция и другого К приложению не подключаются с регионом материковый Китай,возможно это будет важно для тех у кого экосистема xiaomi CN версий Работают с регионом США без проблеи Но вот заметила за ними недостаток-в первый день показывают один вес,на следующий могут показать на грамм 500-600 меньше или больше. Но сошлась на мысли что это нормально)
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2025
Дмитрий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Вес +/- точно. Проценту жира и определению фигуры я бы тут не слишком доверял, только в плане динамики)) если это критично, ищите весы с дополнительным датчиком в руки.
Источник: Яндекс Маркет
24.07.2025
Анатолий С.

Достоинства:


Комментарий:
все работает, приложение установил, сопряжение есть, данные передает


Умные весы Xiaomi Body Composition Scale S400 (BHR7793GL) White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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