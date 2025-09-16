Умные весы Xiaomi Body Composition Scale S400 (BHR7793GL) White
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Характеристики
Описание товара Умные весы Xiaomi Body Composition Scale S400 (BHR7793GL) White
Умные напольные весы Xiaomi Body Composition Scale S400 - это новинка. Простой дизайн, небольшая толщина, скрытый дисплей, высокая точность измерений, 25 показателей вашего тела. У Xiaomi Mi Body S400 нет видимого дисплея - цифры проявляются, когда происходит процесс измерения. Xiaomi производит товары будущего и это еще одно устройство для умного современного дома и лучшего качества жизни. Шкалу сравнивали с DEXA радиологическим методом, который оценивает минеральную плотность костей и состав тела. Корреляция между ключевыми данными, такими как процентное содержание жира в организме, масса жира и DEXA, составляет 0.932, что делает данные измерений более точными и надежными. Бренд утверждает, что одно измерение может дать Отчет о профессиональном анализе состава тела из 25 пунктов, который может обеспечить подробный анализ состава тела, такого как жир, мышцы, вода, белок и костная соль, оценить уровень висцерального жира и скрытые риски ожирения, а также обеспечить углубленный анализ состояния здоровья. Xiaomi Body Fat Scale S400 с ярким якраном позволят вам точно определить вес и количество жира в организме. Весы детально анализируют физическое состояние организма, отображая интуитивно-понятные значки на экране. В удобном приложении Вы можете видеть расшифровку и советы по здоровью. Кроме того, умные весы Xiaomi S400 поддерживают статическое определение сердечного ритма, который может сказать вам, является ли ваш пульс слишком медленным, нормальным или слишком быстрым, что позволяет вам легче уделять внимание здоровью вашего сердца.
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Теги товара: с bluetooth, с памятью
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Смотрите также: Аппараты Дарсонваль, Бритье и эпиляция, Косметологические аппараты, Массажеры, Медицинские измерительные приборы, Приборы для стрижки, Технические средства реабилитации, Товары для ухода за полостью рта, Укладка и сушка волос, диагностические, стеклянные, российские
Теги товара: с bluetooth, с памятью
Достоинства:
Комментарий:
классные весы,все как на картинке.подключил к приложению без проблем
Достоинства:
Комментарий:
Долго сомневался, стоит ли брать данные весы. Главное, верно показывает вес, при повторном взвешивании вес не скачет на + - какие-то граммы. Вот по показателям костей и мышц есть много вопросов. На следующий день костная ткань стала меньше на 1.9кг, а мышечная масса прибавилась на 1.5 кг. В общем, изначально не верил в правильность данных, главное взвешивает правильно.
Достоинства:
Комментарий:
Мои любимые весы. Сразу нашлись через mi home. Измеряют вес мышц, жира, воды и костей, приложение подсказывает изменения и рекомендации
Достоинства:
Комментарий:
Глобальная версия. Все заработало с 1 раза без танцев с бубном
Достоинства:
Комментарий:
Отличные весы. Работают с приложением Xiaomi Home, в Zepp или Zepp life подключить не удалось
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл вовремя. Упаковано хорошо. ,весы целые. Работают отлично. к телефону подключили без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
сломались через пару месяцев. стали показывать разный вес. даже когда пустые показывали что-то.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальные весы. Но можно было бы сделать ссылку на приложение
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие весы, законнектил с телефоном - показывает очень много параметров
Достоинства:
Комментарий:
классные весы, еще не соединяла с телефоном но взвешивают меня хорошо, не ошибаются)
Достоинства:
Комментарий:
Ну, это весы, с фишками. Подключаются к смартфону при помощи приложения mi Home. Важное уточнение - ваш регион должен быть Россия (НЕ КИТАЙ, иначе не подключитесь). Проверить можно в приложении mi home - профиль - расширенные настройки - язык и регион - регион.
Достоинства:
Комментарий:
показывают странные показатели, у меня ожирение, у другого человека доля жира больше но весит меньше но уже спортивное телосложение)))
Достоинства:
Комментарий:
Очень красивые, современные весы! Брали в подарок, надеюсь, что будут работать так же безупречно, как выглядят.
Достоинства:
Комментарий:
На вид приятны,определяют много чего-начиная с имт заканчивая различными подробностями о содержании жира,воды кальция и другого К приложению не подключаются с регионом материковый Китай,возможно это будет важно для тех у кого экосистема xiaomi CN версий Работают с регионом США без проблеи Но вот заметила за ними недостаток-в первый день показывают один вес,на следующий могут показать на грамм 500-600 меньше или больше. Но сошлась на мысли что это нормально)
Достоинства:
Комментарий:
Вес +/- точно. Проценту жира и определению фигуры я бы тут не слишком доверял, только в плане динамики)) если это критично, ищите весы с дополнительным датчиком в руки.
Достоинства:
Комментарий:
все работает, приложение установил, сопряжение есть, данные передает
Отзывы о товаре Умные весы Xiaomi Body Composition Scale S400 (BHR7793GL) White
Достоинства:
Комментарий:
классные весы,все как на картинке.подключил к приложению без проблем
Достоинства:
Комментарий:
Долго сомневался, стоит ли брать данные весы. Главное, верно показывает вес, при повторном взвешивании вес не скачет на + - какие-то граммы. Вот по показателям костей и мышц есть много вопросов. На следующий день костная ткань стала меньше на 1.9кг, а мышечная масса прибавилась на 1.5 кг. В общем, изначально не верил в правильность данных, главное взвешивает правильно.
Достоинства:
Комментарий:
Мои любимые весы. Сразу нашлись через mi home. Измеряют вес мышц, жира, воды и костей, приложение подсказывает изменения и рекомендации
Достоинства:
Комментарий:
Глобальная версия. Все заработало с 1 раза без танцев с бубном
Достоинства:
Комментарий:
Отличные весы. Работают с приложением Xiaomi Home, в Zepp или Zepp life подключить не удалось
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл вовремя. Упаковано хорошо. ,весы целые. Работают отлично. к телефону подключили без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
сломались через пару месяцев. стали показывать разный вес. даже когда пустые показывали что-то.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальные весы. Но можно было бы сделать ссылку на приложение
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие весы, законнектил с телефоном - показывает очень много параметров
Достоинства:
Комментарий:
классные весы, еще не соединяла с телефоном но взвешивают меня хорошо, не ошибаются)
Достоинства:
Комментарий:
Ну, это весы, с фишками. Подключаются к смартфону при помощи приложения mi Home. Важное уточнение - ваш регион должен быть Россия (НЕ КИТАЙ, иначе не подключитесь). Проверить можно в приложении mi home - профиль - расширенные настройки - язык и регион - регион.
Достоинства:
Комментарий:
показывают странные показатели, у меня ожирение, у другого человека доля жира больше но весит меньше но уже спортивное телосложение)))
Достоинства:
Комментарий:
Очень красивые, современные весы! Брали в подарок, надеюсь, что будут работать так же безупречно, как выглядят.
Достоинства:
Комментарий:
На вид приятны,определяют много чего-начиная с имт заканчивая различными подробностями о содержании жира,воды кальция и другого К приложению не подключаются с регионом материковый Китай,возможно это будет важно для тех у кого экосистема xiaomi CN версий Работают с регионом США без проблеи Но вот заметила за ними недостаток-в первый день показывают один вес,на следующий могут показать на грамм 500-600 меньше или больше. Но сошлась на мысли что это нормально)
Достоинства:
Комментарий:
Вес +/- точно. Проценту жира и определению фигуры я бы тут не слишком доверял, только в плане динамики)) если это критично, ищите весы с дополнительным датчиком в руки.
Достоинства:
Комментарий:
все работает, приложение установил, сопряжение есть, данные передает