Инсталляция д/унит PROSYS ECO б/кнопки механ Ideal Standard R046367
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Характеристики
Тип товара
Инсталляция
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 665665
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
1.35х0.5х0.19
Вес, кг.
12
Описание товара Инсталляция д/унит PROSYS ECO б/кнопки механ Ideal Standard R046367
PROSYS ECO Frame 2 RU - встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов. Для монтажа перед капитальной стеной. Окрашенная рама, толщина металла 1.5 мм, устойчива к коррозии. Рама тестирована нагрузкой 400 кг. Регулируемая высота от 0 до 200 мм. Встраиваемый бачок с фронтальным механическим управлением. Двойной смыв, пред-установка 6/3 л (регулировка до 4.5/3 л). Полипропиленовый бачок, устойчивый к термальным перепадам, прокладка против конденсата в комплекте
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PROSYS ECO Frame 2 RU - встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов. Для монтажа перед капитальной стеной. Окрашенная рама, толщина металла 1.5 мм, устойчива к коррозии. Рама тестирована нагрузкой 400 кг. Регулируемая высота от 0 до 200 мм. Встраиваемый бачок с фронтальным механическим управлением. Двойной смыв, пред-установка 6/3 л (регулировка до 4.5/3 л). Полипропиленовый бачок, устойчивый к термальным перепадам, прокладка против конденсата в комплекте
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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