Soilwork - A Predator's Portrait (coloured) (4065629606718) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Soilwork
Альбом (сингл)
A Predator's Portrait
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 665644
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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629606718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Soilwork
Альбом (сингл)
A Predator's Portrait
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Bastard Chain, Like The Average Stalker, Needlefeast, Neurotica Rampage, The Analyst, Grand Failure Anthem, Structure Divine, Shadowchild, Final Fatal Force, A Predator's Portrait
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Soilwork - A Predator's Portrait (coloured) (4065629606718) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bastard Chain, Like The Average Stalker, Needlefeast, Neurotica Rampage, The Analyst, Grand Failure Anthem, Structure Divine, Shadowchild, Final Fatal Force, A Predator's Portrait
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629606718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Soilwork
Альбом (сингл)
A Predator's Portrait
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Bastard Chain, Like The Average Stalker, Needlefeast, Neurotica Rampage, The Analyst, Grand Failure Anthem, Structure Divine, Shadowchild, Final Fatal Force, A Predator's Portrait
Версия издания
цветной винил, лимитированное
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bastard Chain, Like The Average Stalker, Needlefeast, Neurotica Rampage, The Analyst, Grand Failure Anthem, Structure Divine, Shadowchild, Final Fatal Force, A Predator's Portrait
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Soilwork - A Predator's Portrait (coloured) (4065629606718) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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