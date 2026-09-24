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Slade - Till Deaf Do Us Part (coloured) (4050538948875) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Slade - Till Deaf Do Us Part (coloured) (4050538948875) виниловая пластинка

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Slade - Till Deaf Do Us Part (coloured) (4050538948875) виниловая пластинка - фото 1
Slade - Till Deaf Do Us Part (coloured) (4050538948875) виниловая пластинка - фото 2
Slade - Till Deaf Do Us Part (coloured) (4050538948875) виниловая пластинка - фото 3
Slade - Till Deaf Do Us Part (coloured) (4050538948875) виниловая пластинка - фото 4
Slade - Till Deaf Do Us Part (coloured) (4050538948875) виниловая пластинка - фото 5
Slade - Till Deaf Do Us Part (coloured) (4050538948875) виниловая пластинка - фото 6
Slade - Till Deaf Do Us Part (coloured) (4050538948875) виниловая пластинка - фото 7
Slade - Till Deaf Do Us Part (coloured) (4050538948875) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Slade
Альбом (сингл)
Till Deaf Do Us Part
Жанр
Зарубежный хард-рок, Зарубежный глэм-рок
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Slade - Till Deaf Do Us Part (coloured) (4050538948875) виниловая пластинка - фото 1
  • Slade - Till Deaf Do Us Part (coloured) (4050538948875) виниловая пластинка - фото 2
  • Slade - Till Deaf Do Us Part (coloured) (4050538948875) виниловая пластинка - фото 3
  • Slade - Till Deaf Do Us Part (coloured) (4050538948875) виниловая пластинка - фото 4
  • Slade - Till Deaf Do Us Part (coloured) (4050538948875) виниловая пластинка - фото 5
  • Slade - Till Deaf Do Us Part (coloured) (4050538948875) виниловая пластинка - фото 6
  • Slade - Till Deaf Do Us Part (coloured) (4050538948875) виниловая пластинка - фото 7
  • Slade - Till Deaf Do Us Part (coloured) (4050538948875) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665635
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Slade - Till Deaf Do Us Part (coloured) (4050538948875) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[4050538948875]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Slade
Альбом (сингл)
Till Deaf Do Us Part
Жанр
Зарубежный хард-рок, Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Rock and Roll Preacher (Hallelujah Im On Fire), Lock Up Your Daughters, Us Part, Ruby Red, Brings Out the Devil in Me, A Night to Remember, Mhat Mcoat, Its Your Body Not Your Mind, Let the Rock Roll Out of Control, That Was No Lady That Was My Wife, Knuckle Sandwich Nancy, Till Deaf Resurrected
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Slade - Till Deaf Do Us Part (coloured) (4050538948875) виниловая пластинка

Till Deaf Do Us Part - десятый студийный альбом британской рок -группы Slade, выпущенный в 1981 году. Лимитированное издание на цветном виниле.. После успеха Well Bring The House Down 1981 года Slade продолжили свое возрождение с Till Deaf Do Us Part. Альбом включает сингл Lock Up Your Daughters, а также другие треки, которые на протяжении многих лет стали основой концертных выступлений Slade, в том числе Rock and Roll Preacher (который стал новым открытием группы), а также Ruby Red и Knuckle Sandwich Nancy.

Отзывы о товаре Slade - Till Deaf Do Us Part (coloured) (4050538948875) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[4050538948875]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Slade
Альбом (сингл)
Till Deaf Do Us Part
Жанр
Зарубежный хард-рок, Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Rock and Roll Preacher (Hallelujah Im On Fire), Lock Up Your Daughters, Us Part, Ruby Red, Brings Out the Devil in Me, A Night to Remember, Mhat Mcoat, Its Your Body Not Your Mind, Let the Rock Roll Out of Control, That Was No Lady That Was My Wife, Knuckle Sandwich Nancy, Till Deaf Resurrected
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Till Deaf Do Us Part - десятый студийный альбом британской рок -группы Slade, выпущенный в 1981 году. Лимитированное издание на цветном виниле.. После успеха Well Bring The House Down 1981 года Slade продолжили свое возрождение с Till Deaf Do Us Part. Альбом включает сингл Lock Up Your Daughters, а также другие треки, которые на протяжении многих лет стали основой концертных выступлений Slade, в том числе Rock and Roll Preacher (который стал новым открытием группы), а также Ruby Red и Knuckle Sandwich Nancy.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Slade - Till Deaf Do Us Part (coloured) (4050538948875) виниловая пластинка - стоимость товара 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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