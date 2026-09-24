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Nina Simone - Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742476) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nina Simone - Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742476) виниловая пластинка

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Nina Simone - Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742476) виниловая пластинка - фото 1
Nina Simone - Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742476) виниловая пластинка - фото 2
Nina Simone - Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742476) виниловая пластинка - фото 3
Nina Simone - Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742476) виниловая пластинка - фото 4
Nina Simone - Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742476) виниловая пластинка - фото 5
Nina Simone - Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742476) виниловая пластинка - фото 6
Nina Simone - Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742476) виниловая пластинка - фото 7
Nina Simone - Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742476) виниловая пластинка - фото 8
Nina Simone - Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742476) виниловая пластинка - фото 9
Nina Simone - Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742476) виниловая пластинка - фото 10
Nina Simone - Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742476) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
THE PLATINUM COLLECTION
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nina Simone - Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742476) виниловая пластинка - фото 1
  • Nina Simone - Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742476) виниловая пластинка - фото 2
  • Nina Simone - Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742476) виниловая пластинка - фото 3
  • Nina Simone - Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742476) виниловая пластинка - фото 4
  • Nina Simone - Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742476) виниловая пластинка - фото 5
  • Nina Simone - Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742476) виниловая пластинка - фото 6
  • Nina Simone - Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742476) виниловая пластинка - фото 7
  • Nina Simone - Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742476) виниловая пластинка - фото 8
  • Nina Simone - Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742476) виниловая пластинка - фото 9
  • Nina Simone - Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742476) виниловая пластинка - фото 10
  • Nina Simone - Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742476) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665628
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Nina Simone - Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742476) виниловая пластинка
5 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Not Now
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Not Now
Barcode
[5060403742476]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
THE PLATINUM COLLECTION
Жанр
Jazz
Трек-лист
My Baby Just Cares for Me, I Loves You Porgy, Blue Prelude, He Needs Me, Nina's Blues, Can't Get Out of This Mood, Cotton Eyed Joe, Forbidden Fruit, Mood Indigo, Willow Weep for Me, I Want a Little Sugar in My Bowl, Solitaire, In the Evening By the Moonlight, You'll Never Walk Alone, Porgy, He's Got the Whole World in His Hands, Love Me Or Leave Me, Just Say I Love Him, That's Him Over There, It Don't Mean a Thing, I Like the Sunrise, Little Girl Blue, Don't Smoke in Bed, I Love to Love, The Oth
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Platinum Collection (9)
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nina Simone - Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742476) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: My Baby Just Cares for Me, I Loves You Porgy, Blue Prelude, He Needs Me, Nina's Blues, Can't Get Out of This Mood, Cotton Eyed Joe, Forbidden Fruit, Mood Indigo, Willow Weep for Me, I Want a Little Sugar in My Bowl, Solitaire, In the Evening By the Moonlight, You'll Never Walk Alone, Porgy, He's Got the Whole World in His Hands, Love Me Or Leave Me, Just Say I Love Him, That's Him Over There, It Don't Mean a Thing, I Like the Sunrise, Little Girl Blue, Don't Smoke in Bed, I Love to Love, The Other Woman, Good Bait, Black Is the Colour of My True Love's Hair, You've Been Gone Too Long, Work Song, Nobody Knows You When You're Down and Out, Plain Gold Ring, Central Park Blues, Solitude, Little Liza Jane, Gin House Blues, Rags and Old Iron, African Mailman, Summertime, Children Go Where I Send You, Wild Is the Wind, Stompin' at the Savoy, Do Nothin' Till You Hear from Me



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Nina Simone - Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742476) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Not Now
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Not Now
Barcode
[5060403742476]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
THE PLATINUM COLLECTION
Жанр
Jazz
Трек-лист
My Baby Just Cares for Me, I Loves You Porgy, Blue Prelude, He Needs Me, Nina's Blues, Can't Get Out of This Mood, Cotton Eyed Joe, Forbidden Fruit, Mood Indigo, Willow Weep for Me, I Want a Little Sugar in My Bowl, Solitaire, In the Evening By the Moonlight, You'll Never Walk Alone, Porgy, He's Got the Whole World in His Hands, Love Me Or Leave Me, Just Say I Love Him, That's Him Over There, It Don't Mean a Thing, I Like the Sunrise, Little Girl Blue, Don't Smoke in Bed, I Love to Love, The Oth
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Platinum Collection (9)
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: My Baby Just Cares for Me, I Loves You Porgy, Blue Prelude, He Needs Me, Nina's Blues, Can't Get Out of This Mood, Cotton Eyed Joe, Forbidden Fruit, Mood Indigo, Willow Weep for Me, I Want a Little Sugar in My Bowl, Solitaire, In the Evening By the Moonlight, You'll Never Walk Alone, Porgy, He's Got the Whole World in His Hands, Love Me Or Leave Me, Just Say I Love Him, That's Him Over There, It Don't Mean a Thing, I Like the Sunrise, Little Girl Blue, Don't Smoke in Bed, I Love to Love, The Other Woman, Good Bait, Black Is the Colour of My True Love's Hair, You've Been Gone Too Long, Work Song, Nobody Knows You When You're Down and Out, Plain Gold Ring, Central Park Blues, Solitude, Little Liza Jane, Gin House Blues, Rags and Old Iron, African Mailman, Summertime, Children Go Where I Send You, Wild Is the Wind, Stompin' at the Savoy, Do Nothin' Till You Hear from Me


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


Nina Simone - Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742476) виниловая пластинка - стоимость товара 5810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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