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Nicki Minaj - Beam Me Up Scotty (0602438969821) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nicki Minaj - Beam Me Up Scotty (0602438969821) виниловая пластинка

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Nicki Minaj - Beam Me Up Scotty (0602438969821) виниловая пластинка - фото 1
Nicki Minaj - Beam Me Up Scotty (0602438969821) виниловая пластинка - фото 2
Nicki Minaj - Beam Me Up Scotty (0602438969821) виниловая пластинка - фото 3
Nicki Minaj - Beam Me Up Scotty (0602438969821) виниловая пластинка - фото 4
Nicki Minaj - Beam Me Up Scotty (0602438969821) виниловая пластинка - фото 5
Nicki Minaj - Beam Me Up Scotty (0602438969821) виниловая пластинка - фото 6
Nicki Minaj - Beam Me Up Scotty (0602438969821) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Nicki Minaj
Альбом (сингл)
Beam Me Up Scotty
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nicki Minaj - Beam Me Up Scotty (0602438969821) виниловая пластинка - фото 1
  • Nicki Minaj - Beam Me Up Scotty (0602438969821) виниловая пластинка - фото 2
  • Nicki Minaj - Beam Me Up Scotty (0602438969821) виниловая пластинка - фото 3
  • Nicki Minaj - Beam Me Up Scotty (0602438969821) виниловая пластинка - фото 4
  • Nicki Minaj - Beam Me Up Scotty (0602438969821) виниловая пластинка - фото 5
  • Nicki Minaj - Beam Me Up Scotty (0602438969821) виниловая пластинка - фото 6
  • Nicki Minaj - Beam Me Up Scotty (0602438969821) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665621
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602438969821]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Nicki Minaj
Альбом (сингл)
Beam Me Up Scotty
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Seeing Green (Feat. Drake & Lil Wayne), Fractions, Crocodile Teeth (Skillibeng Remix), Chi-raq (Feat. G Herbo), Boss Ass Bitch (PTAF Remix), Intro, Itty Bitty Piggy, I Get Crazy (Feat. Lil Wayne), Kill Da Dj, Nicki Minaj Speaks, Slumber Party (Feat. Gucci Mane), Shopaholic (Feat. Gucci Mane, Bobby V., F1Jo), Gotta Go Hard (Feat. Lil Wayne), Nicki Minaj Speaks #2, Best I Ever Had (Drake Remix), Keys Under Palm Trees, Silly, Easy (Feat. Gucci Mane & Rocko), Nicki Minaj Speaks #3, Envy, Can Anybody
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nicki Minaj - Beam Me Up Scotty (0602438969821) виниловая пластинка

"Beam Me Up Scotty" - переиздание микстейпа 2009 года певицы Ники Минаж. Оника Таня Мараж-Петти ( более известная как Ники Минаж) - американская певица, рэпер, автор песен и актриса. Заметил талант молодой девушки Лил Уэйн, который, услышав микстейпы Playtime Is Over, Sucka Free и Beam Me Up Scotty заключил с ней контракт от имени своего лейбла Young Money Entertainment в августе 2009 года. Дебютный альбом "Pink Friday" в первую неделю продаж попал на второе место чарта Billboard 200, а через несколько недель возглавил его. Минаж стала первым артистом в истории, чьи семь песен одновременно находились в чарте Billboard Hot 100. Её второй сингл "Your Love" возглавлял чарт Billboard Hot Rap Songs, что не удавалось сделать любой другой рэперше сольно с 2003 года. Спустя месяц после выхода, "Pink Friday" получил платиновую сертификацию Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний. Позже сингл "Super Bass" становится супер-хитом во всем мире и лучшей песней лета 2011 в США. На сегодняшний день продано около 7,5 миллионов копий сингла. Также Минаж известна сотрудничеством с таким артистами, как Бейонсе, Рианна, Мадонна, Кеша, Бритни Спирс, Джесси Джей, Дэвид Гетта, Ариана Гранде, Кэти Перри и группа DNCE.

Отзывы о товаре Nicki Minaj - Beam Me Up Scotty (0602438969821) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602438969821]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Nicki Minaj
Альбом (сингл)
Beam Me Up Scotty
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Seeing Green (Feat. Drake & Lil Wayne), Fractions, Crocodile Teeth (Skillibeng Remix), Chi-raq (Feat. G Herbo), Boss Ass Bitch (PTAF Remix), Intro, Itty Bitty Piggy, I Get Crazy (Feat. Lil Wayne), Kill Da Dj, Nicki Minaj Speaks, Slumber Party (Feat. Gucci Mane), Shopaholic (Feat. Gucci Mane, Bobby V., F1Jo), Gotta Go Hard (Feat. Lil Wayne), Nicki Minaj Speaks #2, Best I Ever Had (Drake Remix), Keys Under Palm Trees, Silly, Easy (Feat. Gucci Mane & Rocko), Nicki Minaj Speaks #3, Envy, Can Anybody
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Beam Me Up Scotty" - переиздание микстейпа 2009 года певицы Ники Минаж. Оника Таня Мараж-Петти ( более известная как Ники Минаж) - американская певица, рэпер, автор песен и актриса. Заметил талант молодой девушки Лил Уэйн, который, услышав микстейпы Playtime Is Over, Sucka Free и Beam Me Up Scotty заключил с ней контракт от имени своего лейбла Young Money Entertainment в августе 2009 года. Дебютный альбом "Pink Friday" в первую неделю продаж попал на второе место чарта Billboard 200, а через несколько недель возглавил его. Минаж стала первым артистом в истории, чьи семь песен одновременно находились в чарте Billboard Hot 100. Её второй сингл "Your Love" возглавлял чарт Billboard Hot Rap Songs, что не удавалось сделать любой другой рэперше сольно с 2003 года. Спустя месяц после выхода, "Pink Friday" получил платиновую сертификацию Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний. Позже сингл "Super Bass" становится супер-хитом во всем мире и лучшей песней лета 2011 в США. На сегодняшний день продано около 7,5 миллионов копий сингла. Также Минаж известна сотрудничеством с таким артистами, как Бейонсе, Рианна, Мадонна, Кеша, Бритни Спирс, Джесси Джей, Дэвид Гетта, Ариана Гранде, Кэти Перри и группа DNCE.
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