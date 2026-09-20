Nicki Minaj - Beam Me Up Scotty (0602438969821) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Nicki Minaj - Beam Me Up Scotty (0602438969821) виниловая пластинка
"Beam Me Up Scotty" - переиздание микстейпа 2009 года певицы Ники Минаж. Оника Таня Мараж-Петти ( более известная как Ники Минаж) - американская певица, рэпер, автор песен и актриса. Заметил талант молодой девушки Лил Уэйн, который, услышав микстейпы Playtime Is Over, Sucka Free и Beam Me Up Scotty заключил с ней контракт от имени своего лейбла Young Money Entertainment в августе 2009 года. Дебютный альбом "Pink Friday" в первую неделю продаж попал на второе место чарта Billboard 200, а через несколько недель возглавил его. Минаж стала первым артистом в истории, чьи семь песен одновременно находились в чарте Billboard Hot 100. Её второй сингл "Your Love" возглавлял чарт Billboard Hot Rap Songs, что не удавалось сделать любой другой рэперше сольно с 2003 года. Спустя месяц после выхода, "Pink Friday" получил платиновую сертификацию Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний. Позже сингл "Super Bass" становится супер-хитом во всем мире и лучшей песней лета 2011 в США. На сегодняшний день продано около 7,5 миллионов копий сингла. Также Минаж известна сотрудничеством с таким артистами, как Бейонсе, Рианна, Мадонна, Кеша, Бритни Спирс, Джесси Джей, Дэвид Гетта, Ариана Гранде, Кэти Перри и группа DNCE.
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