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Middle Of The Road - Greatest Hits II (coloured) (0630428092013) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Middle Of The Road - Greatest Hits II (coloured) (0630428092013) виниловая пластинка

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Middle Of The Road - Greatest Hits II (coloured) (0630428092013) виниловая пластинка - фото 1
Middle Of The Road - Greatest Hits II (coloured) (0630428092013) виниловая пластинка - фото 2
Middle Of The Road - Greatest Hits II (coloured) (0630428092013) виниловая пластинка - фото 3
Middle Of The Road - Greatest Hits II (coloured) (0630428092013) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Middle Of The Road
Альбом (сингл)
Greatest Hits II
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Middle Of The Road - Greatest Hits II (coloured) (0630428092013) виниловая пластинка - фото 1
  • Middle Of The Road - Greatest Hits II (coloured) (0630428092013) виниловая пластинка - фото 2
  • Middle Of The Road - Greatest Hits II (coloured) (0630428092013) виниловая пластинка - фото 3
  • Middle Of The Road - Greatest Hits II (coloured) (0630428092013) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб. 
Начислим 108 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665616
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Middle Of The Road - Greatest Hits II (coloured) (0630428092013) виниловая пластинка
2 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Renaissance
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Renaissance
Barcode
[0630428092013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Middle Of The Road
Альбом (сингл)
Greatest Hits II
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Everybody Loves A Winner, Samba D'Amor, Rockin' Soul, Bonjour Ca Va, Happy Song, Hitchin' A Ride In The Moonlight, You Never Leave Me Alone, Back On My Back, Bubblegum Baby, Jitter Buggin' Jildy, Flying High, Lovin' Brings The Heartaches, Do You Wanna Be With Me, But Tomorrow
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Middle Of The Road - Greatest Hits II (coloured) (0630428092013) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Everybody Loves A Winner, Samba D'Amor, Rockin' Soul, Bonjour Ca Va, Happy Song, Hitchin' A Ride In The Moonlight, You Never Leave Me Alone, Back On My Back, Bubblegum Baby, Jitter Buggin' Jildy, Flying High, Lovin' Brings The Heartaches, Do You Wanna Be With Me, But Tomorrow

Отзывы о товаре Middle Of The Road - Greatest Hits II (coloured) (0630428092013) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Renaissance
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Renaissance
Barcode
[0630428092013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Middle Of The Road
Альбом (сингл)
Greatest Hits II
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Everybody Loves A Winner, Samba D'Amor, Rockin' Soul, Bonjour Ca Va, Happy Song, Hitchin' A Ride In The Moonlight, You Never Leave Me Alone, Back On My Back, Bubblegum Baby, Jitter Buggin' Jildy, Flying High, Lovin' Brings The Heartaches, Do You Wanna Be With Me, But Tomorrow
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Everybody Loves A Winner, Samba D'Amor, Rockin' Soul, Bonjour Ca Va, Happy Song, Hitchin' A Ride In The Moonlight, You Never Leave Me Alone, Back On My Back, Bubblegum Baby, Jitter Buggin' Jildy, Flying High, Lovin' Brings The Heartaches, Do You Wanna Be With Me, But Tomorrow
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Middle Of The Road - Greatest Hits II (coloured) (0630428092013) виниловая пластинка - стоимость товара 2730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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