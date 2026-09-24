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Horace Silver - Silver's Serenade (Analogue, Tone Poet) (0602445953202) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Horace Silver - Silver's Serenade (Analogue, Tone Poet) (0602445953202) виниловая пластинка

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Horace Silver - Silver&#039;s Serenade (Analogue, Tone Poet) (0602445953202) виниловая пластинка - фото 1
Horace Silver - Silver&#039;s Serenade (Analogue, Tone Poet) (0602445953202) виниловая пластинка - фото 2
Horace Silver - Silver&#039;s Serenade (Analogue, Tone Poet) (0602445953202) виниловая пластинка - фото 3
Horace Silver - Silver&#039;s Serenade (Analogue, Tone Poet) (0602445953202) виниловая пластинка - фото 4
Horace Silver - Silver&#039;s Serenade (Analogue, Tone Poet) (0602445953202) виниловая пластинка - фото 5
Horace Silver - Silver&#039;s Serenade (Analogue, Tone Poet) (0602445953202) виниловая пластинка - фото 6
Horace Silver - Silver&#039;s Serenade (Analogue, Tone Poet) (0602445953202) виниловая пластинка - фото 7
Horace Silver - Silver&#039;s Serenade (Analogue, Tone Poet) (0602445953202) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Horace Silver
Альбом (сингл)
Silvers Serenade
Жанр
Funk, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Horace Silver - Silver&#039;s Serenade (Analogue, Tone Poet) (0602445953202) виниловая пластинка - фото 1
  • Horace Silver - Silver&#039;s Serenade (Analogue, Tone Poet) (0602445953202) виниловая пластинка - фото 2
  • Horace Silver - Silver&#039;s Serenade (Analogue, Tone Poet) (0602445953202) виниловая пластинка - фото 3
  • Horace Silver - Silver&#039;s Serenade (Analogue, Tone Poet) (0602445953202) виниловая пластинка - фото 4
  • Horace Silver - Silver&#039;s Serenade (Analogue, Tone Poet) (0602445953202) виниловая пластинка - фото 5
  • Horace Silver - Silver&#039;s Serenade (Analogue, Tone Poet) (0602445953202) виниловая пластинка - фото 6
  • Horace Silver - Silver&#039;s Serenade (Analogue, Tone Poet) (0602445953202) виниловая пластинка - фото 7
  • Horace Silver - Silver&#039;s Serenade (Analogue, Tone Poet) (0602445953202) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665613
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Horace Silver - Silver's Serenade (Analogue, Tone Poet) (0602445953202) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602445953202]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Horace Silver
Альбом (сингл)
Silvers Serenade
Жанр
Funk, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Silvers Serenade, Lets Get To The Nitty Gritty, Sweet Sweetie Dee, The Dragon Lady, Nineteen Bars
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Horace Silver - Silver's Serenade (Analogue, Tone Poet) (0602445953202) виниловая пластинка

Погрузитесь в мир удивительного джаза с альбомом Silvers Serenade от Хораса Сильвера на виниловой пластинке. Этот альбом является настоящим произведением искусства, наполненным музыкальным мастерством и глубокими эмоциями. Готовы купить виниловую пластинку этого великолепного альбома и погрузиться в мир ярких звуков и душевных переживанийx Поверьте, это звучание стоит каждой ноты.

Отзывы о товаре Horace Silver - Silver's Serenade (Analogue, Tone Poet) (0602445953202) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602445953202]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Horace Silver
Альбом (сингл)
Silvers Serenade
Жанр
Funk, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Silvers Serenade, Lets Get To The Nitty Gritty, Sweet Sweetie Dee, The Dragon Lady, Nineteen Bars
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note
Страна производитель
США
Описание
Погрузитесь в мир удивительного джаза с альбомом Silvers Serenade от Хораса Сильвера на виниловой пластинке. Этот альбом является настоящим произведением искусства, наполненным музыкальным мастерством и глубокими эмоциями. Готовы купить виниловую пластинку этого великолепного альбома и погрузиться в мир ярких звуков и душевных переживанийx Поверьте, это звучание стоит каждой ноты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Horace Silver - Silver's Serenade (Analogue, Tone Poet) (0602445953202) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6040 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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