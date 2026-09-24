Bernie Shaw & Dale Collins - Too Much Information (5060105491702) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Bernie Shaw, Dale Collins
Альбом (сингл)
Too Much Information
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб.
В наличии
Код товара: 665606
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Характеристики
Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5060105491702]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Bernie Shaw, Dale Collins
Альбом (сингл)
Too Much Information
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
So Many Times, Alone, Here we go, Too Much Information, Sad Song, Hey Jimi, Just A Little Bit, Rock On
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bernie Shaw & Dale Collins - Too Much Information (5060105491702) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: So Many Times, Alone, Here we go, Too Much Information, Sad Song, Hey Jimi, Just A Little Bit, Rock On
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5060105491702]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Bernie Shaw, Dale Collins
Альбом (сингл)
Too Much Information
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
So Many Times, Alone, Here we go, Too Much Information, Sad Song, Hey Jimi, Just A Little Bit, Rock On
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: So Many Times, Alone, Here we go, Too Much Information, Sad Song, Hey Jimi, Just A Little Bit, Rock On
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Bernie Shaw & Dale Collins - Too Much Information (5060105491702) виниловая пластинка - стоимость товара 2620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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