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Gerry Mulligan - Night Lights (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465018363) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Gerry Mulligan - Night Lights (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465018363) виниловая пластинка

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Gerry Mulligan - Night Lights (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465018363) виниловая пластинка - фото 1
Gerry Mulligan - Night Lights (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465018363) виниловая пластинка - фото 2
Gerry Mulligan - Night Lights (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465018363) виниловая пластинка - фото 3
Gerry Mulligan - Night Lights (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465018363) виниловая пластинка - фото 4
Gerry Mulligan - Night Lights (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465018363) виниловая пластинка - фото 5
Gerry Mulligan - Night Lights (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465018363) виниловая пластинка - фото 6
Gerry Mulligan - Night Lights (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465018363) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Gerry Mulligan - Night Lights (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465018363) виниловая пластинка - фото 1
  • Gerry Mulligan - Night Lights (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465018363) виниловая пластинка - фото 2
  • Gerry Mulligan - Night Lights (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465018363) виниловая пластинка - фото 3
  • Gerry Mulligan - Night Lights (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465018363) виниловая пластинка - фото 4
  • Gerry Mulligan - Night Lights (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465018363) виниловая пластинка - фото 5
  • Gerry Mulligan - Night Lights (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465018363) виниловая пластинка - фото 6
  • Gerry Mulligan - Night Lights (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465018363) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665572
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Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gerry Mulligan - Night Lights (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465018363) виниловая пластинка

Погрузитесь в атмосферу ночных огней с альбомом Night Lights от Герри Маллигана на виниловой пластинке. Этот музыкальный шедевр перенесет вас в уютный мир джазовых звуков и неповторимой атмосферы. Готовы купить виниловую пластинку этого замечательного альбома и окунуться в волшебные мелодии, созданные легендарным исполнителемx Позвольте музыке заполнить вашу жизнь невероятными звуками!

Отзывы о товаре Gerry Mulligan - Night Lights (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465018363) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Погрузитесь в атмосферу ночных огней с альбомом Night Lights от Герри Маллигана на виниловой пластинке. Этот музыкальный шедевр перенесет вас в уютный мир джазовых звуков и неповторимой атмосферы. Готовы купить виниловую пластинку этого замечательного альбома и окунуться в волшебные мелодии, созданные легендарным исполнителемx Позвольте музыке заполнить вашу жизнь невероятными звуками!
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Gerry Mulligan - Night Lights (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465018363) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 6480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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