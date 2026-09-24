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Mr. Big - Mr. Big (coloured) (Audiophile Edition) (4895241411748) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Mr. Big - Mr. Big (coloured) (Audiophile Edition) (4895241411748) виниловая пластинка

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Mr. Big - Mr. Big (coloured) (Audiophile Edition) (4895241411748) виниловая пластинка - фото 1
Mr. Big - Mr. Big (coloured) (Audiophile Edition) (4895241411748) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Mr. Big
Альбом (сингл)
Big
Версия издания
лимитированное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Mr. Big - Mr. Big (coloured) (Audiophile Edition) (4895241411748) виниловая пластинка - фото 1
  • Mr. Big - Mr. Big (coloured) (Audiophile Edition) (4895241411748) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665571
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Mr. Big - Mr. Big (coloured) (Audiophile Edition) (4895241411748) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Evolution
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Evolution Vinyl
Barcode
[4895241411748]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Mr. Big
Альбом (сингл)
Big
Трек-лист
Addicted To That Rush, Wind Me Up, Merciless, Had Enough, Blame It On My Youth, Take A Walk, Big Love, What You Do, Anything For You, Rock & Roll Over
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mr. Big - Mr. Big (coloured) (Audiophile Edition) (4895241411748) виниловая пластинка

Если перечислять группы, олицетворяющие мощный, мелодичный рок начала 90-х годов, то Mr. Big занимает одно из первых мест. Многие до сих пор помнят эту калифорнийскую группу по классическим балладам Wild World и To Be With You, ставшим классикой радиоэфира: Однако о том, что в основе Mr. Big лежат более жесткие звуки и что музыканты действительно умеют виртуозно играть на своих инструментах, свидетельствует их дебютный альбом с собственным названием 1989 г. С самого начала открывающая альбом Addicted To That Rush с полной силой и техническим мастерством открывает путь к долгой карьере. Грубый, но тонкий голос Эрика Мартина особенно ярко проявляется в многослойных балладах Had Enough и Big Love, а Пол Гилберт и Билли Шихан показывают гитаристам всего мира, где что находится. В своем жанре музыканты Mr. Big практически не имеют себе равных по мастерству владения своими инструментами, жаль только, что многие относят их только к балладам. Пусть остальное убедит и вас!. Пластинка весом 180 г поставляется в голубом виниле.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Mr. Big - Mr. Big (coloured) (Audiophile Edition) (4895241411748) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Evolution
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Evolution Vinyl
Barcode
[4895241411748]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Mr. Big
Альбом (сингл)
Big
Трек-лист
Addicted To That Rush, Wind Me Up, Merciless, Had Enough, Blame It On My Youth, Take A Walk, Big Love, What You Do, Anything For You, Rock & Roll Over
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Если перечислять группы, олицетворяющие мощный, мелодичный рок начала 90-х годов, то Mr. Big занимает одно из первых мест. Многие до сих пор помнят эту калифорнийскую группу по классическим балладам Wild World и To Be With You, ставшим классикой радиоэфира: Однако о том, что в основе Mr. Big лежат более жесткие звуки и что музыканты действительно умеют виртуозно играть на своих инструментах, свидетельствует их дебютный альбом с собственным названием 1989 г. С самого начала открывающая альбом Addicted To That Rush с полной силой и техническим мастерством открывает путь к долгой карьере. Грубый, но тонкий голос Эрика Мартина особенно ярко проявляется в многослойных балладах Had Enough и Big Love, а Пол Гилберт и Билли Шихан показывают гитаристам всего мира, где что находится. В своем жанре музыканты Mr. Big практически не имеют себе равных по мастерству владения своими инструментами, жаль только, что многие относят их только к балладам. Пусть остальное убедит и вас!. Пластинка весом 180 г поставляется в голубом виниле.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mr. Big - Mr. Big (coloured) (Audiophile Edition) (4895241411748) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6040 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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