Mr. Big - Mr. Big (coloured) (Audiophile Edition) (4895241411748) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Mr. Big - Mr. Big (coloured) (Audiophile Edition) (4895241411748) виниловая пластинка
Если перечислять группы, олицетворяющие мощный, мелодичный рок начала 90-х годов, то Mr. Big занимает одно из первых мест. Многие до сих пор помнят эту калифорнийскую группу по классическим балладам Wild World и To Be With You, ставшим классикой радиоэфира: Однако о том, что в основе Mr. Big лежат более жесткие звуки и что музыканты действительно умеют виртуозно играть на своих инструментах, свидетельствует их дебютный альбом с собственным названием 1989 г. С самого начала открывающая альбом Addicted To That Rush с полной силой и техническим мастерством открывает путь к долгой карьере. Грубый, но тонкий голос Эрика Мартина особенно ярко проявляется в многослойных балладах Had Enough и Big Love, а Пол Гилберт и Билли Шихан показывают гитаристам всего мира, где что находится. В своем жанре музыканты Mr. Big практически не имеют себе равных по мастерству владения своими инструментами, жаль только, что многие относят их только к балладам. Пусть остальное убедит и вас!. Пластинка весом 180 г поставляется в голубом виниле.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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