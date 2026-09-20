3596973560261, Montand, Yves, La Collection Harcourt (coloured) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара 3596973560261, Montand, Yves, La Collection Harcourt (coloured) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Yves Montand La Collection Harcourt - cборник лучших песен французского певца Ив Монтана выпущенный в 2018 году французским лейблом Wagram. На обложке представлена фотография Ив Монтана, сделанная в легендарной фотостудии Аркур, Париж. Studio Harcourt — одна из старейших и известнейших фотостудий в мире. Ее история впечатляет: студия существует более 90 лет и все эти годы притягивает выдающихся деятелей культуры, звезд кинематографа и видных политиков.«Если ты не снимался в Аркур, значит, ты еще не суперзвезда!». Эта расхожая среди актеров поговорка точно показывает место легендарной парижской фотостудии в восприятии известных мира сего. Знаменитостей, снятых в этой студии, можно перечислять бесконечно — архив Аркур является настоящей «визуальной памятью» XX-го столетия. Сегодня на счету студии, впервые включившей прожекторы 15 января 1934 года, портреты более 2000 звезд, блистающих в разных областях, от кино до спорта, и около полумиллиона «обычных людей», способных позволить себе роскошь фотосессии у Аркур. Фирменный «le style Harcourt» весьма узнаваем: черно-белые студийные портреты с потрясающей игрой света и тени. Фотографы Аркур не пытаются решить свою задачу, полагаясь на мегапиксели или фотошоп — магия образов заключается в мастерской работе с ракурсом и освещением. Ив Монтан (фр. Yves Montand настоящее имя Иво Ливи ) — французский певец-шансонье и актёр.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 790 руб.448 руб. в СплитCamila Cabello - Familia (0194399442012) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 030 руб.508 руб. в СплитJames Brown - Think (Music Legends) (3596974239968 ) виниловая п...
-
В наличииЦена 2 330 руб.583 руб. в СплитМашина Времени - Unplugged (Picture Vinyl) (4620032913893) винил...
-
В наличииЦена 2 340 руб.585 руб. в СплитДашкевич Владимир (Музыка Кино) - Шерлок Холмс и доктор Ватсон (...
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в СплитТаривердиев Микаэл - Музыка Кино (4640004138048) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в СплитVarious Artists - Jimi Hendrix In Jazz (3596973985163 ) винилова...
-
В наличииЦена 2 390 руб.598 руб. в СплитВертинский Александр - Легенда Века (4640004136952) виниловая пл...
-
В наличииЦена 2 390 руб.598 руб. в СплитВертинский Александр - Песни Любви (4640004136525) виниловая пла...
-
В наличииЦена 2 390 руб.598 руб. в СплитАгутин Леонид/Варум Анжелика - Служебный Роман (Gold) (468006880...
-
В наличииЦена 2 390 руб.598 руб. в СплитМуслим Магомаев - Арии Из Опер (4640004138109) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 2 390 руб.598 руб. в СплитМуслим Магомаев - Песни Италии (4640004138093) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 2 490 руб.623 руб. в СплитИван Кучин - Крестовая Печать (4680068801533) виниловая пластинк...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Отзывы о товаре 3596973560261, Montand, Yves, La Collection Harcourt (coloured) виниловая пластинка