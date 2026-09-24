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Cassandra Wilson - Blue Light 'Til Dawn (Analogue) (5060149621424) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Cassandra Wilson - Blue Light 'Til Dawn (Analogue) (5060149621424) виниловая пластинка

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5060149621424, Виниловая пластинка Wilson, Cassandra, Blue Light &#039;Til Dawn (Analogue) - фото 1
5060149621424, Виниловая пластинка Wilson, Cassandra, Blue Light &#039;Til Dawn (Analogue) - фото 2
5060149621424, Виниловая пластинка Wilson, Cassandra, Blue Light &#039;Til Dawn (Analogue) - фото 3
5060149621424, Виниловая пластинка Wilson, Cassandra, Blue Light &#039;Til Dawn (Analogue) - фото 4
5060149621424, Виниловая пластинка Wilson, Cassandra, Blue Light &#039;Til Dawn (Analogue) - фото 5
5060149621424, Виниловая пластинка Wilson, Cassandra, Blue Light &#039;Til Dawn (Analogue) - фото 6
5060149621424, Виниловая пластинка Wilson, Cassandra, Blue Light &#039;Til Dawn (Analogue) - фото 7
5060149621424, Виниловая пластинка Wilson, Cassandra, Blue Light &#039;Til Dawn (Analogue) - фото 8
5060149621424, Виниловая пластинка Wilson, Cassandra, Blue Light &#039;Til Dawn (Analogue) - фото 9
5060149621424, Виниловая пластинка Wilson, Cassandra, Blue Light &#039;Til Dawn (Analogue) - фото 10
5060149621424, Виниловая пластинка Wilson, Cassandra, Blue Light &#039;Til Dawn (Analogue) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 5060149621424, Виниловая пластинка Wilson, Cassandra, Blue Light &#039;Til Dawn (Analogue) - фото 1
  • 5060149621424, Виниловая пластинка Wilson, Cassandra, Blue Light &#039;Til Dawn (Analogue) - фото 2
  • 5060149621424, Виниловая пластинка Wilson, Cassandra, Blue Light &#039;Til Dawn (Analogue) - фото 3
  • 5060149621424, Виниловая пластинка Wilson, Cassandra, Blue Light &#039;Til Dawn (Analogue) - фото 4
  • 5060149621424, Виниловая пластинка Wilson, Cassandra, Blue Light &#039;Til Dawn (Analogue) - фото 5
  • 5060149621424, Виниловая пластинка Wilson, Cassandra, Blue Light &#039;Til Dawn (Analogue) - фото 6
  • 5060149621424, Виниловая пластинка Wilson, Cassandra, Blue Light &#039;Til Dawn (Analogue) - фото 7
  • 5060149621424, Виниловая пластинка Wilson, Cassandra, Blue Light &#039;Til Dawn (Analogue) - фото 8
  • 5060149621424, Виниловая пластинка Wilson, Cassandra, Blue Light &#039;Til Dawn (Analogue) - фото 9
  • 5060149621424, Виниловая пластинка Wilson, Cassandra, Blue Light &#039;Til Dawn (Analogue) - фото 10
  • 5060149621424, Виниловая пластинка Wilson, Cassandra, Blue Light &#039;Til Dawn (Analogue) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 860 руб. 
Начислим 234 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665533
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Cassandra Wilson - Blue Light 'Til Dawn (Analogue) (5060149621424) виниловая пластинка
6 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cassandra Wilson - Blue Light 'Til Dawn (Analogue) (5060149621424) виниловая пластинка

Blue Light Til Dawn - ремастированное переиздание студийного альбома джазовой певицы Кассандра Уилсон, первоначально выпущенного в 1993 году.. Кассандра Уилсон - американская джазовая певица, музыкант, автор песен и продюсер. Музыкальную карьеру начинала в 1980-е годы в группе M-Base. Первый сольный альбом выпустила в 1986 году. Наибольшее признание музыкальных критиков получили альбомы Уилсон Moon Daughter (1995) и Loverly (2009). Обладает двумя премиями Грэмми за лучший джазовый вокальный альбом (1997, 2009) и рядом других музыкальных наград. Обладает узнаваемым тембром голоса и расширяет игровое поле своей музыкальной палитры, добавляя к джазу такие жанры как блюз, кантри, фолк-музыку. Свой новаторский стиль сформировала под влиянием таких джазовых певиц как Бетти Картер, Ширли Хорн и Нина Симон. Помимо исполнения собственных песен и искусной интерпретации джазовых стандартов и блюзовых композиций записывает кавер-версии песен популярных исполнителей, таких как Джони Митчелл, Ван Моррисон, Хэнк Уильямс, U2 и The Beatles.

Отзывы о товаре Cassandra Wilson - Blue Light 'Til Dawn (Analogue) (5060149621424) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Blue Light Til Dawn - ремастированное переиздание студийного альбома джазовой певицы Кассандра Уилсон, первоначально выпущенного в 1993 году.. Кассандра Уилсон - американская джазовая певица, музыкант, автор песен и продюсер. Музыкальную карьеру начинала в 1980-е годы в группе M-Base. Первый сольный альбом выпустила в 1986 году. Наибольшее признание музыкальных критиков получили альбомы Уилсон Moon Daughter (1995) и Loverly (2009). Обладает двумя премиями Грэмми за лучший джазовый вокальный альбом (1997, 2009) и рядом других музыкальных наград. Обладает узнаваемым тембром голоса и расширяет игровое поле своей музыкальной палитры, добавляя к джазу такие жанры как блюз, кантри, фолк-музыку. Свой новаторский стиль сформировала под влиянием таких джазовых певиц как Бетти Картер, Ширли Хорн и Нина Симон. Помимо исполнения собственных песен и искусной интерпретации джазовых стандартов и блюзовых композиций записывает кавер-версии песен популярных исполнителей, таких как Джони Митчелл, Ван Моррисон, Хэнк Уильямс, U2 и The Beatles.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cassandra Wilson - Blue Light 'Til Dawn (Analogue) (5060149621424) виниловая пластинка - купить по цене 6860 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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