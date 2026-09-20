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Wilde Kim - Catch As Catch Can (Clear Blue Splatter) (5013929441491) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Wilde Kim - Catch As Catch Can (Clear Blue Splatter) (5013929441491) виниловая пластинка

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Wilde Kim - Catch As Catch Can (Clear Blue Splatter) (5013929441491) виниловая пластинка - фото 1
Wilde Kim - Catch As Catch Can (Clear Blue Splatter) (5013929441491) виниловая пластинка - фото 2
Wilde Kim - Catch As Catch Can (Clear Blue Splatter) (5013929441491) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Kim Wilde
Альбом (сингл)
Catch As Catch Can
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Wilde Kim - Catch As Catch Can (Clear Blue Splatter) (5013929441491) виниловая пластинка - фото 1
  • Wilde Kim - Catch As Catch Can (Clear Blue Splatter) (5013929441491) виниловая пластинка - фото 2
  • Wilde Kim - Catch As Catch Can (Clear Blue Splatter) (5013929441491) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665524
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Характеристики

Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red Records
Barcode
[5013929441491]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Kim Wilde
Альбом (сингл)
Catch As Catch Can
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
House Of Salome, Back Street Joe, Stay Awhile, Love Blonde, Dream Sequence, Dancing In The Dark, Shoot To Disable, Can You Hear It, Sparks, Sing It Out For Love
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wilde Kim - Catch As Catch Can (Clear Blue Splatter) (5013929441491) виниловая пластинка

Catch As Catch Can - третий студийный альбом поп-певицы Ким Уайлд, вышедший в 1983 году. Лимитированное ремастированное переиздание на прозрачном с эффектом синих брызг виниле. Ким Уайлд - британская поп-певица, автор, ди-джей и телеведущая. Приобрела популярность в 1981 году, спев песню Kids in America, которая в главном британском чарте UK Singles Chart поднялась на второе место. В 1983 году получила премию BRIT Award в номинации Лучшая британская исполнительница. Большого успеха в США добилась благодаря своей кавер-версии песни группы The Supremes You Keep Me Hangin On, долгое время лидировавшей в американских хит-парадах. Начиная с 1998 года Уайлд занимается садоводством, сохраняя при этом активность на музыкальном поприще. В 2003 году она записала с Неной песню Anyplace, Anywhere, Anytime, которая возглавила голландские чарты. Во всем мире она продала более 10 миллионов альбомов и 20 миллионов синглов.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Wilde Kim - Catch As Catch Can (Clear Blue Splatter) (5013929441491) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red Records
Barcode
[5013929441491]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Kim Wilde
Альбом (сингл)
Catch As Catch Can
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
House Of Salome, Back Street Joe, Stay Awhile, Love Blonde, Dream Sequence, Dancing In The Dark, Shoot To Disable, Can You Hear It, Sparks, Sing It Out For Love
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Catch As Catch Can - третий студийный альбом поп-певицы Ким Уайлд, вышедший в 1983 году. Лимитированное ремастированное переиздание на прозрачном с эффектом синих брызг виниле. Ким Уайлд - британская поп-певица, автор, ди-джей и телеведущая. Приобрела популярность в 1981 году, спев песню Kids in America, которая в главном британском чарте UK Singles Chart поднялась на второе место. В 1983 году получила премию BRIT Award в номинации Лучшая британская исполнительница. Большого успеха в США добилась благодаря своей кавер-версии песни группы The Supremes You Keep Me Hangin On, долгое время лидировавшей в американских хит-парадах. Начиная с 1998 года Уайлд занимается садоводством, сохраняя при этом активность на музыкальном поприще. В 2003 году она записала с Неной песню Anyplace, Anywhere, Anytime, которая возглавила голландские чарты. Во всем мире она продала более 10 миллионов альбомов и 20 миллионов синглов.


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


Wilde Kim - Catch As Catch Can (Clear Blue Splatter) (5013929441491) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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