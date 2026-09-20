Wilde Kim - Catch As Catch Can (Clear Blue Splatter) (5013929441491) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Wilde Kim - Catch As Catch Can (Clear Blue Splatter) (5013929441491) виниловая пластинка
Catch As Catch Can - третий студийный альбом поп-певицы Ким Уайлд, вышедший в 1983 году. Лимитированное ремастированное переиздание на прозрачном с эффектом синих брызг виниле. Ким Уайлд - британская поп-певица, автор, ди-джей и телеведущая. Приобрела популярность в 1981 году, спев песню Kids in America, которая в главном британском чарте UK Singles Chart поднялась на второе место. В 1983 году получила премию BRIT Award в номинации Лучшая британская исполнительница. Большого успеха в США добилась благодаря своей кавер-версии песни группы The Supremes You Keep Me Hangin On, долгое время лидировавшей в американских хит-парадах. Начиная с 1998 года Уайлд занимается садоводством, сохраняя при этом активность на музыкальном поприще. В 2003 году она записала с Неной песню Anyplace, Anywhere, Anytime, которая возглавила голландские чарты. Во всем мире она продала более 10 миллионов альбомов и 20 миллионов синглов.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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