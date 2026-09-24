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Dinah Washington - Back To The Blues (Analogue) (5060149622407) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dinah Washington - Back To The Blues (Analogue) (5060149622407) виниловая пластинка

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Dinah Washington - Back To The Blues (Analogue) (5060149622407) виниловая пластинка - фото 1
Dinah Washington - Back To The Blues (Analogue) (5060149622407) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Dinah Washington - Back To The Blues (Analogue) (5060149622407) виниловая пластинка - фото 1
  • Dinah Washington - Back To The Blues (Analogue) (5060149622407) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665508
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Dinah Washington - Back To The Blues (Analogue) (5060149622407) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dinah Washington - Back To The Blues (Analogue) (5060149622407) виниловая пластинка

Будучи одной из самых сильных и трогательных джазовых певиц, Дайна Вашингтон особенно сильно страдала от неинтеллектуальных и бессистемных аранжировок. Многие из ее записей на EmArcy, особенно с трубачами Клиффордом Брауном или Кларком Терри, были великолепными выступлениями, но ее сборники были омрачены неподходящим аккомпанементом. Этот сборник из двенадцати блюзовых пьес дает однобокое представление о ней, поскольку не включает ни одной ее баллады. Но на фоне биг-бэнда мощь и энергичность ее пения становятся очевидными и подтверждают ее репутацию лучшей блюзовой певицы. В 1950-е годы ее причисляли к R&amp;amp;amp;amp;amp;amp;B, но аранжировщик и бэнд-лидер Фред Норман написал для нее эти замечательные джазовые пьесы в 1962 году, незадолго до ее смерти. Это сильный материал, и Вашингтон превзошла саму себя и замахнулась, ее голос снова и снова поднимается к тем мощным кульминациям, которыми она так славилась. Материал включает в себя большую часть традиционного репертуара - здесь представлены Биг Билл Брунзи, Лерой Карр и Лил Грин - и, кроме того, есть девятиминутная Nobody Knows The Way I Feel This Morning, которая является уникальной в ее дискографии.

Отзывы о товаре Dinah Washington - Back To The Blues (Analogue) (5060149622407) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Описание
Будучи одной из самых сильных и трогательных джазовых певиц, Дайна Вашингтон особенно сильно страдала от неинтеллектуальных и бессистемных аранжировок. Многие из ее записей на EmArcy, особенно с трубачами Клиффордом Брауном или Кларком Терри, были великолепными выступлениями, но ее сборники были омрачены неподходящим аккомпанементом. Этот сборник из двенадцати блюзовых пьес дает однобокое представление о ней, поскольку не включает ни одной ее баллады. Но на фоне биг-бэнда мощь и энергичность ее пения становятся очевидными и подтверждают ее репутацию лучшей блюзовой певицы. В 1950-е годы ее причисляли к R&amp;amp;amp;amp;amp;amp;B, но аранжировщик и бэнд-лидер Фред Норман написал для нее эти замечательные джазовые пьесы в 1962 году, незадолго до ее смерти. Это сильный материал, и Вашингтон превзошла саму себя и замахнулась, ее голос снова и снова поднимается к тем мощным кульминациям, которыми она так славилась. Материал включает в себя большую часть традиционного репертуара - здесь представлены Биг Билл Брунзи, Лерой Карр и Лил Грин - и, кроме того, есть девятиминутная Nobody Knows The Way I Feel This Morning, которая является уникальной в ее дискографии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dinah Washington - Back To The Blues (Analogue) (5060149622407) виниловая пластинка - стоимость товара 4860 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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