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Various Artists - Transmissions From Total Refreshment Centre (0602445363995) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Transmissions From Total Refreshment Centre (0602445363995) виниловая пластинка

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Various Artists - Transmissions From Total Refreshment Centre (0602445363995) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Transmissions From Total Refreshment Centre (0602445363995) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Transmissions From Total Refreshment Centre (0602445363995) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Transmissions From Total Refreshment Centre
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Transmissions From Total Refreshment Centre (0602445363995) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Transmissions From Total Refreshment Centre (0602445363995) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Transmissions From Total Refreshment Centre (0602445363995) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665492
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Various Artists - Transmissions From Total Refreshment Centre (0602445363995) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602445363995]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Transmissions From Total Refreshment Centre
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Visions, Closed Circle, Crescent (Swamp City Dub), Eloquence, Isa, Black, Plight
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Transmissions From Total Refreshment Centre (0602445363995) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Visions, Closed Circle, Crescent (Swamp City Dub), Eloquence, Isa, Black, Plight

Отзывы о товаре Various Artists - Transmissions From Total Refreshment Centre (0602445363995) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602445363995]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Transmissions From Total Refreshment Centre
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Visions, Closed Circle, Crescent (Swamp City Dub), Eloquence, Isa, Black, Plight
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Visions, Closed Circle, Crescent (Swamp City Dub), Eloquence, Isa, Black, Plight
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Transmissions From Total Refreshment Centre (0602445363995) виниловая пластинка - купить по цене 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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