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Various Artists - Schubert: The Best Of (5054197704758) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Schubert: The Best Of (5054197704758) виниловая пластинка

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Various Artists - Schubert: The Best Of (5054197704758) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Schubert: The Best Of (5054197704758) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Schubert: The Best Of (5054197704758) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Schubert: The Best Of
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Schubert: The Best Of (5054197704758) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Schubert: The Best Of (5054197704758) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Schubert: The Best Of (5054197704758) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665489
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Various Artists - Schubert: The Best Of (5054197704758) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5054197704758]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Schubert: The Best Of
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Alban Berg Quartett, Elisabeth Leonskaja, Georg Hortnagel–Piano Quintet In A Major, Op. Posth. 114, D. 667 “The Trout”: Iv. Tema Con Variazione. Andantino, Elisabeth Leonskaja–4 Impromptus, Op. 90, D. 899: No. 2 In E-flat Major, Royal Concertgebouw Orchestra, Nikolaus Harnoncourt–Symphony No. 5 In B-flat Major, D. 485: I. Allegro, Elisabeth Leonskaja–4 Impromptus, Op. 90, D. 899: No. 3 In G-flat Major, Barbara Bonney, Geoffrey Parsons–Ave Maria, Op. 52 No. 6, D. 839, Alban Berg Quartett–String Q
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Schubert: The Best Of (5054197704758) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Various Artists / The Best of Franz Schubert (1LP) – это уникальная возможность приобщиться к шедеврам классической музыки в исполнении разных артистов. На этой виниловой пластинке вы найдете лучшие композиции Франца Шуберта, который считается одним из величайших композиторов-романтиков. Купить виниловую пластинку Various Artists / The Best of Franz Schubert (1LP) означает получить наслаждение от проникновенных мелодий, эмоциональной глубины и величия музыки этого великого композитора. Этот альбом станет прекрасным дополнением для вашей коллекции виниловых пластинок, идеальным подарком для ценителей классической музыки и любителей аутентичного звука винила. Купить виниловую пластинку Various Artists / The Best of Franz Schubert (1LP) для полного погружения в волшебство музыки и создания уютной атмосферы в вашем доме. Откройте для себя величие композиций Франца Шуберта с помощью этой насыщенной и разнообразной пластинки.

Отзывы о товаре Various Artists - Schubert: The Best Of (5054197704758) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5054197704758]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Schubert: The Best Of
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Alban Berg Quartett, Elisabeth Leonskaja, Georg Hortnagel–Piano Quintet In A Major, Op. Posth. 114, D. 667 “The Trout”: Iv. Tema Con Variazione. Andantino, Elisabeth Leonskaja–4 Impromptus, Op. 90, D. 899: No. 2 In E-flat Major, Royal Concertgebouw Orchestra, Nikolaus Harnoncourt–Symphony No. 5 In B-flat Major, D. 485: I. Allegro, Elisabeth Leonskaja–4 Impromptus, Op. 90, D. 899: No. 3 In G-flat Major, Barbara Bonney, Geoffrey Parsons–Ave Maria, Op. 52 No. 6, D. 839, Alban Berg Quartett–String Q
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Купить виниловую пластинку Various Artists / The Best of Franz Schubert (1LP) – это уникальная возможность приобщиться к шедеврам классической музыки в исполнении разных артистов. На этой виниловой пластинке вы найдете лучшие композиции Франца Шуберта, который считается одним из величайших композиторов-романтиков. Купить виниловую пластинку Various Artists / The Best of Franz Schubert (1LP) означает получить наслаждение от проникновенных мелодий, эмоциональной глубины и величия музыки этого великого композитора. Этот альбом станет прекрасным дополнением для вашей коллекции виниловых пластинок, идеальным подарком для ценителей классической музыки и любителей аутентичного звука винила. Купить виниловую пластинку Various Artists / The Best of Franz Schubert (1LP) для полного погружения в волшебство музыки и создания уютной атмосферы в вашем доме. Откройте для себя величие композиций Франца Шуберта с помощью этой насыщенной и разнообразной пластинки.
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Various Artists - Schubert: The Best Of (5054197704758) виниловая пластинка – стоимость товара 2970 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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